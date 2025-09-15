Pará registra queda histórica nos índices de roubos e furtos em agosto de 2025

Foto:Reprodução | Estado registra redução expressiva de roubos e furtos, resultado de investimentos e ações integradas.

O Governo do Pará segue intensificando ações para reduzir os índices de criminalidade em todo o território paraense. Em agosto de 2025, o Estado alcançou uma redução de 74% nos registros de roubo e de 37% nos furtos, em comparação com o mesmo mês de 2018.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), agosto de 2025 apresentou o melhor resultado da série histórica de roubos desde 2010. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (12), mostram que o Pará registrou 2.296 roubos e 6.274 furtos.

No mesmo mês de 2018, foram computados 8.833 roubos e 9.982 furtos. Já em agosto de 2024, os números chegaram a 2.611 roubos e 7.377 furtos, o que representa uma redução de 12% e 15%, respectivamente, em relação ao ano passado.

De acordo com o titular da Segup, Ualame Machado, a tendência de redução é resultado do compromisso do Governo com a proteção da população paraense, além de investimentos em tecnologia, inteligência e integração das forças de segurança. “É com grande satisfação que apresentamos os resultados alcançados na segurança pública do Pará.

Em agosto de 2025, registramos o menor índice de roubos desde 2010, representando uma expressiva redução de 74% em comparação com agosto de 2018. Este é o melhor mês de agosto em 15 anos, um marco histórico que demonstra o sucesso das nossas políticas de segurança”, afirmou o secretário.

Comparativos históricos

A análise também aponta reduções expressivas em relação a anos anteriores. Somente em roubos, o mês de agosto de 2025 apresentou queda de 53,17% em relação a agosto de 2022, quando foram registrados 4.903 casos, e de 68,69% em comparação com agosto de 2019, que teve 7.332 ocorrências.

No caso dos furtos, a redução foi de 11,38% em relação a agosto de 2022, que registrou 7.080 ocorrências, e de 37,40% em comparação com agosto de 2019, quando foram computados 10.023 casos.

Investimentos e reforços na segurança

O Governo do Pará tem intensificado os esforços no combate aos crimes contra o patrimônio com diversas ações estratégicas. Em 2025, foram instalados mais 50 totens de segurança pública em pontos estratégicos, totalizando 100 equipamentos distribuídos pelo Estado. Além disso, novas viaturas foram entregues e delegacias modernizadas para fortalecer a atuação das forças policiais.

Está também prevista a ampliação do efetivo policial, com concursos públicos em andamento, a fim de aumentar a presença e a capacidade de resposta do Estado na proteção dos cidadãos e seus bens. “Para o restante do ano, vislumbramos um cenário ainda mais positivo. Continuaremos a fortalecer nossas ações, com foco na prevenção e no combate à criminalidade, para garantir que o Pará seja um Estado cada vez mais seguro para todos”, completou Ualame.

Dados acumulados

O levantamento da Siac mostra ainda que, entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados 21.169 casos de roubos. Em 2024, no mesmo período, o número chegou a 24.221, o que representa uma redução de 13%. Em relação a 2019, com 57.901 registros, a queda foi de 63,44%. Já comparado a 2018, que totalizou 74.518 ocorrências, a redução alcança 72%.

No mesmo acumulado de 2025, os furtos somaram 55.029 casos, contra 80.637 em 2019, uma diminuição de 31%.

Região Metropolitana de Belém

A redução também foi registrada na Região Metropolitana de Belém (RMB). No mês de agosto de 2025, foram contabilizados 1.525 roubos, o menor índice da série histórica entre 2010 e 2025. Em relação a 2018, quando foram registradas 5.475 ocorrências, a queda chegou a 72,1%.

Nos furtos, a RMB registrou 2.657 ocorrências em agosto de 2025, contra 4.483 casos no mesmo mês de 2018, representando uma redução de 41%.

