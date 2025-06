Pará registra queda no número de católicos e avanço dos evangélicos, aponta IBGE

(Foto: Reprodução) – Entre os municípios paraenses, Santa Luzia do Pará registrou a maior proporção de católicos apostólicos romanos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados preliminares do Censo Demográfico 2022, revelando o perfil religioso da população brasileira com 10 anos ou mais. No Pará, os números mostram mudanças importantes na distribuição das crenças religiosas, destacando municípios com características peculiares em relação ao restante do estado e do país.

Santa Luzia do Pará: o reduto mais católico

Entre os municípios paraenses, Santa Luzia do Pará registrou a maior proporção de católicos apostólicos romanos: 80,3% da população com 10 anos ou mais de idade se declarou seguidora da religião. Esse percentual está bem acima da média estadual (54,35%) e da nacional (56,75%), fazendo da cidade um verdadeiro bastião do catolicismo no Norte do Brasil.

Bagre: cidade com maior proporção de evangélicos

Na outra ponta da transformação religiosa no Pará está Bagre, município onde os evangélicosrepresentam 53,4% da população. É a maior taxa do estado e mostra como esse grupo religioso vem ganhando força nos últimos anos. Para efeito de comparação, em todo o estado os evangélicos somam 35,27% da população — o que já representa um aumento de mais de nove pontos percentuais em relação a 2010.

Cumaru do Norte: onde mais pessoas dizem não ter religião

Cumaru do Norte aparece como o município com a maior proporção de pessoas que se declaram sem religião: 19,1% da população local. Esse índice é quase três vezes maior que a média estadual, que ficou em 7,06%. O município também registrou o menor percentual de católicos (36,3%), o que ajuda a explicar o alto número de pessoas que se dizem sem filiação religiosa.

Tendência no Pará

Apesar da predominância histórica do catolicismo, os dados apontam uma tendência de queda. Em 2010, os católicos representavam 61,12% da população do Pará; em 2022, esse número caiu para 54,35%. Ao mesmo tempo, os evangélicos passaram de 26,25% para 35,27%, consolidando um crescimento expressivo. Já o número de pessoas sem religião se manteve relativamente estável.

Em Belém, por exemplo, os católicos ainda são maioria (55,25%), mas perderam espaço para os evangélicos, que agora representam 33,43% da população. A capital paraense também apresentou leve aumento no número de pessoas sem religião, passando de 5,32% para 5,72%.

Outros destaques

Santa Izabel do Pará teve o maior percentual de praticantes de Umbanda e Candomblé (0,98%).

Jacareacanga liderou no número de adeptos de tradições indígenas (2,2%).

Eldorado dos Carajás foi o município com maior percentual de pessoas com “outras religiosidades” (9,9%).

Os dados do Censo 2022 mostram uma diversidade crescente nas crenças religiosas no Pará e refletem transformações sociais, culturais e geracionais em andamento em todo o Brasil.

Fonte: Mateus Souza – Diário Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/15:18:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...