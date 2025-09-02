Pará registra redução de mais de 50% nos Crimes Violentos Letais Intencionais em agosto

Foto: Agência Pará | Dados comparativos entre 2018 e 2025 apontam queda significativa nos indicadores de criminalidade no estado

O Governo do Estado do Pará divulgou que agosto de 2025 apresentou a menor incidência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) desde o início da série histórica em 2010.

Os números foram informados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

No comparativo com agosto de 2018, houve redução de 50% nos registros, passando de 334 para 168 ocorrências. Em relação ao mesmo período de 2024, que apresentou 187 casos, a queda foi de 10,16%.

No acumulado de janeiro a agosto de 2025, foram registrados 1.186 casos de CVLI, representando redução de 57,12% em comparação ao mesmo período de 2018, quando ocorreram 2.766 registros. Em relação ao ano de 2024, a diminuição foi de 10,15%.

Na Região Metropolitana de Belém, os homicídios apresentaram redução de 82% no período acumulado de janeiro a agosto, comparando 949 registros em 2018 com 172 casos em 2025.

A Segup atribui os resultados a investimentos em tecnologia, inteligência policial, policiamento ostensivo e capacitação de profissionais. O estado também superou a meta nacional de redução de 3,5% para Crimes Violentos Letais Intencionais estabelecida pelo Ministério da Segurança Pública.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

Curtir isso: Curtir Carregando...