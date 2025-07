Pará registra redução de mais de 59% na criminalidade

(Foto: Reprodução) – Com uma redução significativa na criminalidade em sete anos, resultado da integração das forças de segurança e fortes investimentos, o estado apresenta o melhor mês de junho, desde 2010 e preserva mais de 1.200 vidas

A redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) – que englobam os crimes de homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte – tem sido destaque da Segurança Pública do Pará. Em sete anos, já incluindo os seis primeiros meses de 2025, o Pará teve uma redução de 59,50% dos registros de CVLI, quando comparado com o mesmo período de 2018.

Os números representam o total de 1.281 vidas paraenses preservadas. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Conforme apontam os números, o estado teve o melhor mês de junho, e também o segundo melhor de todos os meses da série histórica, desde 2010, perdendo apenas para o mês de fevereiro deste ano. Com os dados, o Pará fecha o primeiro semestre de 2025 com uma redução de 11% sobre o primeiro semestre de 2024.

“Os dados nos mostram o quanto o estado reduziu a criminalidade, em sete anos, mantendo a constância na queda dos crimes violentos letais e intencionais, onde podemos perceber que a cada mês registramos números menores na linha histórica e isso só vem sendo possível em razão dos fortes investimentos que o estado vem empregando na segurança pública desde o início da nossa gestão. Nosso compromisso inicial foi de colocar o Pará em um lugar de destaque no combate à criminalidade e assim estamos conseguindo. Isso tudo é fruto de um trabalho integrado entre as forças de segurança do estado que atuam de forma estratégica para mantermos o estado com índices cada vez menores, e sobretudo, preservando vidas paraenses”, ressaltou o titular da Secretaria de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Números acumulados – De janeiro a junho, considerando o ano de 2018, foram registrados 2.153 casos de CVLIs no estado. Em 2025, foram computados 872 casos, o que representa a redução de 59,50% nos crimes, e ainda, a preservação de 1.281 vidas nesse período. Já no comparativo com o mesmo período do ano de 2024, foram registrados 973 casos do crime. Os números apontam uma redução de 10,38% dos casos em todo Pará.

Junho – Considerando o mês de junho de 2018, de 1º a 30, foram registrados 350 casos de CVLIs. Já no mesmo período de 2025, foram computados 145 casos, aparecendo assim como o melhor número registrado em 15 anos, desde 2010. Em junho de 2024, foram computados 156 casos, representando uma redução de 11% do crime em todo o estado.

Para o comandante-geral da Polícia Militar do Pará (PMPA), coronel Dilson Júnior, a diminuição dos crimes violentos representa mais tranquilidade para a população.

“A redução acumulada no semestre é resultado de uma combinação de fatores, como o reforço do policiamento ostensivo, a adoção de tecnologias de monitoramento e a intensificação de operações integradas entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais, somados ao empenho do governo do Estado em priorizar a segurança pública”, destacou coronel Dilson Júnior.

O delegado-geral de Polícia Civil, Raimundo Benassuly, destaca a agilidade na resolutividade dos crimes, o que contribui para os números apresentados pelo estado. “A Polícia Civil tem intensificado as ações operacionais em todo o estado, com base em inteligência e investigação qualificada. Nosso compromisso é combater o crime com firmeza, por meio de operações planejadas e atuação estratégica, garantindo mais segurança e tranquilidade à população”, explica Raimundo Benassuly, delegado-geral de Polícia Civil.

