Pará se destaca na matriz elétrica brasileira com produção recorde de Belo Monte

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada no sudoeste do Pará, foi a maior geradora de energia elétrica entre todas as usinas 100% brasileiras no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, a produção alcançou 15.842.794 megawatts-hora (MWh), o suficiente para abastecer cerca de 40 milhões de residências. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Essa quantidade de energia seria capaz de atender, sozinha, toda a demanda de domicílios da região Sudeste no mesmo período. Com uma média de geração de 7.334 megawatts médios (MWmed), Belo Monte se consolidou como uma peça-chave na segurança do sistema elétrico nacional.

No dia 21 de janeiro, em meio ao horário de maior consumo — entre 17h e 22h —, a usina chegou a fornecer 12% de toda a energia consumida no Brasil, evidenciando seu papel estratégico durante os picos de demanda.

Geração em meio ao calor e recordes de consumo

O desempenho da hidrelétrica ocorreu em um contexto de altas temperaturas em todo o país, o que levou o Brasil a registrar novos recordes de consumo. No dia 26 de fevereiro, às 14h24, o Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiu a marca histórica de 106.536 MW de demanda instantânea. Na ocasião, Belo Monte foi responsável por 8.325 MW — cerca de 8% da energia que o país precisava naquele momento, o que equivale ao consumo de 45,4 milhões de pessoas.

De acordo com Paulo Roberto Pinto, presidente da Norte Energia, concessionária da usina, o desempenho reforça a importância da fonte hídrica para a estabilidade do sistema. “A geração de Belo Monte neste primeiro trimestre demonstra a relevância das hidrelétricas para garantir o fornecimento de energia nos momentos críticos de consumo, com confiabilidade na operação”, afirmou.

Redução de emissões e equilíbrio do sistema

Reconhecida como a maior usina hidrelétrica 100% brasileira e a quinta maior do mundo, Belo Monte também tem papel relevante na sustentabilidade do setor energético. Segundo a Norte Energia, a geração acumulada da usina em 2025 evitou a emissão de cerca de 5,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), se comparada à geração equivalente por uma termelétrica a gás. O cálculo foi baseado em metodologia do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC).

Além disso, a operação da usina contribui para aliviar a pressão sobre os reservatórios de outras hidrelétricas do país, atuando como uma força de equilíbrio no sistema, especialmente em momentos de maior consumo. Com isso, evita-se o acionamento de fontes mais poluentes e onerosas para a população.

