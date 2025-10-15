Pará se destaca na safra de grãos 2025/26 com projeção de 4,1% de crescimento

Foto: Divulgação | A soja segue como o principal produto agrícola do país, com estimativa de colheita de 177,6 milhões de toneladas

Resultado é impulsionado pela expansão da área plantada, que deve crescer 10,4%, de 2 milhões para 2,2 milhões de hectares

O Pará é um dos principais destaques da Região Norte nas projeções de crescimento da safra de grãos para o ciclo 2025/2026. Segundo o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira (14), a produção estadual deve atingir 7,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,1% em relação à safra anterior, estimada em 7 milhões de toneladas.

O resultado é impulsionado pela expansão da área destinada ao plantio, que deve crescer 10,4%, passando de 2 milhões de hectares em 2024/25 para 2,2 milhões em 2025/26. Apesar da ampliação, a produtividade por hectare t

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/15:56:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...