Pará sedia pela 1ª vez encontro nacional para discutir segurança pública

Hangar, Centro de Convenções — Foto: Reprodução/TV Liberal

É a primeira vez que uma cidade da região Norte recebe o evento. Este ano, encontro debaterá temas voltados à Amazônia.

Belém sedia o 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os dias 20 e 22 de junho. O evento reúne profissionais da segurança pública, gestores federais, estaduais e municipais, pesquisadores acadêmicos e representantes da sociedade civil dos 26 estados e do Distrito Federal. É a primeira vez que uma cidade da região Norte recebe o evento que discute temas voltados à Amazônia, em especial, relacionando segurança e meio ambiente.

A abertura do evento é nesta terça-feira (20), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e terá presença do governador Helder Barbalho, ministros de Estado e outras autoridades. As mesas de discussão serão realizadas no Hangar.

O evento prevê a participação de mais de 200 palestrantes e tem mais de mil inscritos.

Os debates incluem temáticas sobre a atividade policial em geral, violência de gênero e raça, implantação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP ), uso de novas tecnologias, sobreposição de crimes ambientais, prevenção da violência, política armamentista, gestão penitenciária, entre outros.

“Nosso intuito é utilizar esse importante espaço de discussão para resgatar o diálogo, fortalecendo a participação e a conexão entre os múltiplos e plurais segmentos que hoje se dedicam a pensar a área de Segurança Pública. A ideia é aprofundar o debate sobre temas que não foram priorizados pelo governo federal entre 2019 e 2022, como a implantação do SUSP e o combate aos crimes ambientais”, explica Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/16:31:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...