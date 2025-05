Pará tem 377 vagas abertas em concursos; veja as oportunidades

São diversas oportunidades em todo estado do Pará | Marcos Santos/USP Imagens

Há oportunidades para diversas áreas de formação, com salários que podem chegar a R$ 24 mil. Alguns estão com prazos já no final. Confira

Atualmente, há 377 vagas abertas em concursos públicos no Estado do Pará, com salários que podem chegar a R$ 24 mil. Há oportunidades disponíveis para diferentes cargos. Alguns concursos estão quase encerrando as inscrições, então é importante ficar atento aos prazos para não perder a oportunidade de participar. Há vagas para quem tem ensino fundamental, médio, técnico ou superior.

Veja os concursos no Pará com inscrições abertas:

Prefeitura de Marituba – Guarda Civil

A Prefeitura de Marituba, no Pará, divulgou uma atualização do Concurso Público que tem como objetivo preencher 60 vagas para o cargo de Guarda Civil. Nesse total, estão incluídas as vagas reservadas para candidatos (AC, PCD), conforme as condições previstas no edital de abertura.

Ao serem contratados, os profissionais receberão um salário de R$ 1.800,00 por mês, além de outros benefícios previstos por lei. A carga horária será de 40 horas por semana. As inscrições poderão ser feitas de até 13 de junho de 2025, exclusivamente pela internet, no site da Cetap. Para participar, será necessário pagar uma taxa de R$ 75,00.

Inscrição: https://www.cetapnet.com.br/

Prefeitura de Piçarra

A Prefeitura de Piçarra, no Pará, divulgou uma atualização sobre o novo Concurso Público. A novidade é que agora há uma retificação que inclui 270 vagas imediatas e também a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

A carga horária prevista para os cargos varia entre 20 e 40 horas por semana, e os salários mensais ficam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.867,77. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho de 2025, apenas pelo site do Instituto Ágata. A taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 90,00.

Inscrição: https://agata.selecao.net.br/

IFPA (Parauapebas – PA)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu um Processo Seletivo para preencher três vagas de Professor Substituto no Campus de Parauapebas. As posições disponíveis são nas áreas de Engenharia Eletroeletrônica, com duas vagas, e Ciências Biológicas, com uma vaga.

Podem participar candidatos que possuam diploma de bacharel ou licenciatura na área desejada. Quem for contratado trabalhará 40 horas por semana e receberá uma remuneração mensal de R$ 4.564,56.

Para participar, os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo e-mail substituto.parauapebas@ ifpa.edu.br, até o dia 29 de maio de 2025.

