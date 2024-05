Pará tem a maior redução do desmatamento na Amazônia Legal entre janeiro e abril de 2024, aponta Imazon

Amazônia enfrenta desmatamento e incêndios — Foto: GETTY IMAGES

Região teve queda no desmate pelo 13º mês consecutivo. Pará é responsável por 11% das áreas derrubadas. Mato Grosso, Amazonas e Roraima, juntos, representam quase 80%.

O Pará teve a queda mais significativa dos índices de desmatamento entre os estados da Amazônia Legal no período de janeiro a abril de 2024, de acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgados nesta terça-feira (21).

Foram 58 km² desmatados nos quatro primeiros meses do ano, contra 258 km² no mesmo período do ano anterior, representando queda de 76%.

O estado do Amapá teve índice de 100% de queda, no entanto o acumulado é bem abaixo se comparado a outros estados – a redução foi de 1 quilômetro quadrado para 0.

Segundo o Imazon, o desmatamento na Amazônia é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa no Brasil e apresentou em abril o 13º mês consecutivo de redução.

Em abril, foram desmatados 188 km² de floresta na região, 44% a menos do que no mesmo mês em 2023, quando foram destruídos 336 km². Já em relação ao mês de abril de 2022, a redução apresentada neste ano chega a 84%.

Já no acumulado do ano, de janeiro a abril, a destruição da floresta teve uma queda de 58% em relação a 2023, quando foram desmatados 1.203 km², e de 73% se comparado a 2022, quando a devastação atingiu 1.884 km².

A derrubada nos primeiros quatro meses de 2024 ainda é maior do que a registrada pelo Imazon em 2019: 463 km².

Juntos os estados do Mato Grosso, Amazonas e Roraima representaram quase 80% do desmate entre janeiro e abril na região. Foram, respectivamente, os que mais derrubaram áreas de floresta.

No caso do Pará, o estado foi responsável por 11% das derrubadas – obtendo o quarto pior índice na região.

Mais alguns dados do Pará em abril de 2024:

nenhum município do Pará apareceu na lista dos dez mais críticos para o desmatamento.

dois assentamentos estão entre os dez onde mais houve desmatamento: PA Jacaré e PAC Bom Sossego.

a APA Triunfo do Xingu é a segunda Área de Proteção Ambiental com mais desmatamento; na lista de dez APAs também aparece a Flona do Tapirapé-Aquiri.

Nenhuma terra indígena do estado aparece entre as cinco onde há mais desmatamento.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2024/14:40:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...