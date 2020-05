Pará tem apenas quatro óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas

(Foto:| Reprodução) – No início da noite desta quarta-feira (20), a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) divulgou o boletim atualizado com o total de 18.929 casos confirmados no Pará, 11.560 recuperados, 1.778 óbitos e 4.910 descartados. Além disso, a secretaria também divulgou novos casos e casos anteriores.

#Boletim A atualização ocorreu às 19h30 de 20.05.2020. pic.twitter.com/KwQ8DV1jVu — Sespa Pará (@SespaPara) May 20, 2020

Nos últimos dias, os boletins divulgados pela secretaria mostravam um aumento no número de mortes. Em nota, o órgão informou que os dados eram referentes a casos informados com atraso pelas prefeituras dos municípios paraenses e, também, que se tratavam de subnotificações.

A Sespa também ressaltou a importância do isolamento social para que o estado mantenha a queda no número de casos confirmados.

Você sabia que a curva de contágio da covid-19 está diretamente ligada ao isolamento social? Por isso, para diminuir a quantidade de casos e achatar a curva da doença no Pará, é necessário que todos façam sua parte. pic.twitter.com/WGMk8L4FE6 — Sespa Pará (@SespaPara) May 20, 2020

Jornal folha do Progresso com SESPA e DOL

