Pará tem oito municípios com áreas embargadas pelo IBAMA;veja lista

A notificação publicadas no diário oficial da união trás lista de 8 municípios do estado do Pará.

Caso não seja retirado no prazo de 30 dias, o suposto proprietário estará sujeito a fiscalização do órgão com a com a possibilidade de apreensão dos animais.

Notificação – A Diretoria de Proteção Ambiental vem, no uso de suas atribuições legais, por meio deste Edital, conforme dispõe o art. 16-A, § 1º, art. 101, II, § 1º, art. 108, do Decreto Federal nº 6.514/08, NOTIFICAR, a quem possa interessar, que o conjunto de polígonos desmatados irregularmente nas áreas identificadas no Anexo I e disponíveis na página de GeoServiços do IBAMA, está embargado com o objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

A Diretoria de Proteção Ambiental NOTIFICA, ainda, a quem possa interessar, a retirar os animais domésticos e exóticos da área embargada e não utilizar para quaisquer outras atividades agrossilvopastoris, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital.

Clique no link para ver as áreas embargadas de acordo com cada município.

