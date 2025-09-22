Pará tem quase 4 mil vagas de emprego com salários de até R$ 16 mil

Foto: Reprodução | Quatro prefeituras do estado do Pará estão com inscrições abertas em concursos públicos de servidores e processos seletivos para contratação temporária.

Quatro prefeituras do estado do Pará estão com inscrições abertas em concursos públicos de servidores e processos seletivos para contratação temporária, com salários que chegam até R$ 16 mil. No total, são 3.902 vagas disponíveis em todos os níveis de escolaridade. Fique ligado, pois no caso da prefeitura de Parauapebas, por exemplo, as inscrições terminam na próxima quinta-feira, 25. Confira os detalhes:

Terra Santa – 50 vagas

A Prefeitura de Terra Santa abriu concurso para preencher 50 vagas de convocação imediata e criação de cadastro de reserva, distribuídas em 16 cargos, de nível médio, técnico e superior. As inscrições seguem até o dia 17 de outubro.

As funções incluem: agente de trânsito, fiscal de obras, guarda municipal, técnico em segurança do trabalho, fonoaudiólogo e médico clínico geral. Os salários variam de R$ 1.613,63 até R$ 16.000,00, de acordo com o nível de escolaridade.

O edital completo, o cronograma e o link para inscrição estão disponíveis no site da banca organizadora: https://agata.selecao.net.br/informacoes/87/

Parauapebas – 1830 vagas

Em Parauapebas, a prefeitura abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar 1.830 profissionais de nível elementar e auxiliar, em caráter temporário. O nível de escolaridade exigido é ensino fundamental incompleto ou incompleto, com declaração emitida por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e histórico escolar. Alguns cargos, como operador de máquinas pesadas, exigem carteira de habilitação nas categorias C, D ou E.

Outras funções no edital: merendeira, vigia, auxiliar de serviços gerais, condutor de transporte escolar e cozinheiro. Os salários variam de R$ 1.518,00 até R$ 2.130,52.Os pré-requisitos, salários, carga horária e atribuições, além do link de inscrição estão disponíveis no site: https://pss.parauapebas.pa.gov.br/pss/1

Canaã dos Carajás – 759 vagas

Em Canaã dos Carajás, o Executivo Municipal abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 759 vagas temporárias, sendo 536 imediatas e 223 vagas para cadastro de reservas. Os cargos são para professores nas seguintes disciplinas: artes, ciências naturais, educação física, educação infantil, história, língua portuguesa, matemática e outras. O salário é de R$ 4.905,73, além de vale-refeição no valor de R$ 1.265,00 por mês.

As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Todos os detalhes e o link de inscrição estão disponíveis no site: https://agata.selecao.net.br/informacoes/80/

Juruti – 1263 vagas

A Prefeitura de Juruti publicou dois editais para o concurso público de servidores que oferecem 1.263 vagas. As oportunidades são para cargas de nível fundamental, médio e superior, distribuídas dessa forma:

Edital nº 001/2025 – Administração Geral, que contempla cargos como ajudante de pedreiro, ajudante de serviços urbanos, almoxarife, eletricista, encanador, assistente administrativo, técnico em enfermagem, assistente social, médico veterinário, além de professores. Neste edital, os salários variam de R$ 1.518,00 até R$ 5.500,00, de acordo com a função e o nível de escolaridade da vaga.

Edital nº 002/2025 – Bombeiro e Guarda Civil Municipal (GCM). O salário-base do Guarda Municipal de Juruti é de R$ 1.768,80, já o de Bombeiro Municipal, R$ 3.500,00.

As inscrições seguem até o dia 15 de outubro. Todos os detalhes e o link de inscrição estão disponíveis no site https://agata.selecao.net.br/index/1/

