Pará tem R＄ 3 bilhões em 2023 para investimentos em parceria com bancos públicos

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião de Anúncios de Investimentos de Bancos Públicos em Estados, no Palácio do Planalto. Brasília – DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR

País soma um total de R$ 56,4 bilhões aprovados em operações de crédito via BNDES, BB e CAIXA.

Valor é maior do que a soma dos últimos quatro anos.

No ano em que o país celebra uma retomada recorde dos investimentos em estados e municípios a partir de financiamentos de bancos públicos, os contratos firmados com o estado do Pará totalizam R$ 3 bilhões.

Na linha com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a prioridade paraense é a execução de plano de investimentos multissetorial para melhoria da infraestrutura urbana do estado e ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na região metropolitana de Belém.

Entre os destaques, está a estruturação conjunta da carteira de projetos com Casa Civil e Ministério das Cidades para preparação de Belém para a COP 30, maior cúpula sobre mudanças climáticas do planeta, além do apoio do BNDES em investimentos legados e estruturantes. Por fim, cerca de R$ 1,7 bilhão serão destinados à urbanização integrada de áreas periféricas de alta vulnerabilidade social.



NACIONAL – No país como um todo, as operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), CAIXA e BB em 2023 superam a soma dos quatro anos anteriores e ajudam a gerar empregos, dinamizar economias e aprimorar infraestrutura.

“É para isso que existem bancos públicos: para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. A orientação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele estiver com as contas em dia, tem direito de ir ao banco, pedir financiamento e o banco financiar”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia que marcou esses anúncios, nesta terça-feira (12/12), no Palácio do Planalto, em Brasília.

São 56,4 bilhões neste ano contra 12,3 bilhões em 2022, 15,6 bilhões em 2021, 13,7 bilhões em 2020 e 10,8 bilhões em 2019 (confira quadro). Desse total, são R$ 32,1 bilhões para aplicação em 16 estados e R$ 24,3 bilhões para investimentos em 805 municípios de 25 Unidades Federativas.

Na divisão entre os bancos, há R$ 22 bilhões contratados via BNDES, R$ 15,2 bilhões pela CAIXA E R$ 19,2 bilhões por intermédio do Banco do Brasil. Existem, ainda, outros R$ 23,5 bilhões em fase de negociação, aprovação e/ou contratação com as três instituições financeiras.

Entre os objetivos dos investimentos, a área de saneamento recebe maior operação de crédito: R$ 15 bilhões, seguida por mobilidade (R$ 13,2 bi), infraestrutura urbana (R$ 10,1 bi), multieixos, que inclui transportes, infraestrutura urbana e social (R$ 5,5 bi) e transportes (R$ 3,9 bi). “Isso ajuda não só a movimentar a economia. O objetivo central é o cidadão, e é para isso que precisamos atuar”, disse o presidente em exercício da Caixa, Marcos Brasiliano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

