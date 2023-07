Pará tem sete cidades entre as 50 mais violentas do Brasil;veja lista

Anuário: veja lista com as 50 cidades mais violentas do Brasil – (Foto:Reprodução Ilustrativa)

A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas de MVIs no nome técnico, divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada estado.

O Pará tem sete municípios mais violentos do país: Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Castanhal e Marituba

As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio).

Lista das 50 cidades mais violentas do Brasil (população acima de 100 mil habitantes)

Município – Taxa de Mortes Violentas Intencionais (2022)

1-Jequié (BA) – 88,8

2-Santo Antônio de Jesus (BA) – 88,3

3-Simões Filho (BA) – 87,4

4-Camaçari (BA) – 82,1

5-Cabo de Santo Agostinho (PE) – 81,2

6-Sorriso (MT) – 70,5

7-Altamira (PA) – 70,5

8-Macapá (AP) – 70,0

9-Feira de Santana (BA) – 68,5

10-Juazeiro (BA) – 68,3

11-Teixeira de Freitas (BA) – 66,8

12-Salvador (BA) – 66,0

13-Mossoró (RN) – 63,5

14-Ilhéus (BA) – 62,1

15-Itaituba (PA) – 61,6

16-Itaguaí (RJ) – 61,6

17-Queimados (RJ) – 61,2

18-Luís Eduardo Magalhães (BA) – 56,5

19-Eunápolis (BA) – 56,3

20-Santa Rita (PB) – 56,0

21-Maracanaú (CE) – 55,9

22-Angra dos Reis (RJ) – 55,5

23-Manaus (AM) – 53,4

24-Rio Grande (RS) – 53,2

25-Alagoinhas (BA) – 53,0

26-Marabá (PA) – 51,8

27-Vitória de Santo Antão (PE) – 51,5

28-Itabaiana (SE) – 51,2

29-Caucaia (CE) – 51,2

30-São Lourenço da Mata (PE) – 50,3

31-Santana (AP) – 49,4

32-Paragominas (PA) – 49,3

33-Patos (PB) – 47,5

34-Paranaguá (PR) – 47,3

35-Parauapebas (PA) – 46,9

36-Macaé (RJ) – 46,7

37-Caxias (MA) – 46,5

38-Parnaíba (PI) – 46,3

39-Garanhuns (PE) – 44,9

40-São Gonçalo do Amarante (RN) – 44,9

41-Alvorada (RS) – 44,8

42-Jaboatão dos Guararapes (PE) – 44,6

43-Duque de Caxias (RJ) – 44,3

44-Almirante Tamandaré (PR) – 44,2

45-Castanhal (PA) – 44,2

46-Campo Largo (PR) – 43,3

47-Porto Velho (RO) – 42,1

48-Ji-Paraná (RO) – 41,8

49-Belford Roxo (RJ) – 41,8

50-Marituba (PA) – 41,6

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Os crimes de homicídio doloso (-1,7%) e latrocínio (-15,3%) apresentaram diminuição de 2021 para 2022, enquanto as lesões corporais seguidas de morte (18%) e os assassinatos de policiais (30%) cresceram no mesmo período.

Das cinco regiões do país, três tiveram alta nas mortes violentas intencionais: Sul (3,4%), Norte (2,7%) e Centro-Oeste (0,8%). As quedas ocorreram no Nordeste (-4,5%) e no Sudeste (-2%), o que puxou a redução geral dos números em todo o país.

Entram nas estatísticas os dados envolvendo a atuação policial, tanto a letalidade (quando as polícias matam), quanto a mortalidade (quando agentes de segurança pública são mortos).

As polícias do Brasil mataram um total de 6.430 pessoas durante o serviço ou em horário de folga em 2022. O número representa 17 vítimas de policiais por dia.

A estatística indica tendência de estabilidade ao ser comparada com os registros feitos em 2021, quando agentes de segurança pública mataram 6.524 pessoas – redução de 1,4% em 12 meses.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2023/05:25:27

