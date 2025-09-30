Pará terá 103 vagas no CNU 2 e provas em 17 municípios

Foto:Reprodução | Mais de 35 mil inscritos disputarão vagas em diferentes órgãos federais; provas serão aplicadas em cidades como Belém, Marabá e Santarém.

No Pará, o concurso conta com 103 vagas distribuídas entre diferentes órgãos federais e reúne mais de 35,9 mil inscritos. As provas serão aplicadas em 17 municípios.

Confira a lista dos municípios:

Belém,

Ananindeua,

Marabá,

Santarém,

Parauapebas,

Altamira,

Redenção,

Itaituba,

Bragança,

Breves,

Cametá,

Monte Alegre,

Oriximiná,

Paragominas,

São Félix do Xingu,

Santana do Araguaia e

Tucuruí

Cada cidade terá múltiplos locais de prova para facilitar o acesso dos candidatos. O CNU 2 prevê ainda prova discursiva em 8 de outubro, divulgação das notas preliminares no mesmo dia e resultado final em 21 de novembro. As convocações para posse e cursos de formação devem começar em janeiro de 2026.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

