Pará terá 169 novas vagas no Mais Médicos

Foto: Reprodução | Ministério da Saúde anunciou o primeiro edital de 2025 do Programa Mais Médicos, com a contratação de 2.279 profissionais.

O Ministério da Saúde anunciou o primeiro edital de 2025 do Programa Mais Médicos, com a contratação de 2.279 profissionais para atuar em 4.771 municípios. Desse total, 169 vagas serão destinadas ao estado do Pará. Com isso, o programa alcançará mais de 28 mil médicos em atividade em todo o país, beneficiando mais de 66 milhões de pessoas.

Os profissionais atuarão nas equipes de Saúde da Família, realizando atendimento próximo à população e encaminhando, quando necessário, para consultas com especialistas. Uma ferramenta essencial para agilizar o atendimento é o e-SUS APS, um prontuário eletrônico gratuito que integra informações do paciente entre a atenção primária e a atenção especializada.

Além disso, o Ministério da Saúde recepcionou 402 médicos formados no exterior por meio do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv). Esses profissionais começarão a atuar em abril em 22 estados, incluindo 27 municípios paraenses e 3 Distritos Sanitários de Saúde Indígena (DSEIs).

O Programa Mais Médicos dobrou o número de profissionais em atividade: de 13,1 mil em 2022 para 26 mil em 2025. O programa também promove a igualdade étnico-racial, com vagas afirmativas para médicos negros, quilombolas, indígenas e com deficiência.

Os gestores municipais têm até 24 de março para confirmar as vagas no sistema e-Gestor. O resultado do edital será divulgado em 8 de abril. A Amazônia Legal será uma das regiões mais beneficiadas, com 473 vagas em 709 municípios.

O MAAv é uma iniciativa que oferece capacitação sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), equidade étnico-racial, saúde mental e o programa Bolsa-Família. Ao final, os médicos passam por uma avaliação, precisando atingir uma média mínima de 50% para aprovação.

Fonte: Ministério da Saúde e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/08:41:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...