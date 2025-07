Pará terá 22 novos peritos médicos nas Agências da Previdência Social

Foto: Reprodução | Chegada dos novos profissionais aumentará em 22% a capacidade operacional da perícia no estado. Ação é essencial para enfrentar a fila do INSS

O Pará terá 22 novos peritos médicos federais atuando nas Agências da Previdência Social. Atualmente com uma ocupação de 100 profissionais, o estado aumentará em 22% sua capacidade operacional de perícia médica, enquanto a Região Norte, a de maior tempo de espera no país, receberá 88 novos peritos médicos e terá ganho de 46,56%.

São nove os municípios do Pará que receberão os novos peritos médicos: Altamira, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santa Isabel do Pará e Santarém.

As contratações são fruto de concurso público realizado em fevereiro deste ano, após 15 anos sem contratações. Nesta quarta-feira (30), o Ministério da Previdência Social publicou no Diário Oficial da União a nomeação dos primeiros 250 profissionais. A chegada dos novos servidores vai contribuir de maneira significativa com a agilidade no atendimento e o enfrentamento à fila do INSS.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destaca a mudança histórica no quadro geral da perícia médica, especialmente nas regiões mais carentes. “Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera por uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito aguardada e vai gerar um impacto enorme no atendimento da ponta aos nossos segurados”, declarou o ministro.

A distribuição de vagas por estado foi feita de acordo com a demanda, considerando o tempo médio de espera por uma perícia médica e a localização estratégica para a realização dos atendimentos. Considerando os prazos de apresentação de documentos e tomada de posse, os 250 peritos médicos que acabam de ser nomeados poderão estar em exercício ainda no mês de agosto.

Quase 14 mil candidatos participaram do concurso do Ministério da Previdência Social, realizado no dia 16 de fevereiro pelo Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.

