Pará terá novas 178 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural

(Foto: Reprodução) – As moradias vão beneficiar famílias que vivem em áreas rurais desses três municípios.

O estado do Pará vai receber mais 178 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade Rural.Os contratos para a construção das novas moradias serão assinados nesta segunda-feira (21) pelo ministro das Cidades, Jader Filho, durante eventos nos municípios de Maracanã, Santarém Novo e São João de Pirabas, na região nordeste paraense.

As moradias vão beneficiar famílias que vivem em áreas rurais desses três municípios. Em Maracanã, serão contratadas 47 casas, com cerimônia marcada para as 9h, no Salão Paroquial São Miguel Arcanjo, no centro da cidade. Em seguida, às 11h30, a assinatura de 43 novas unidades ocorrerá na Escola Municipal Olímpio Carmo de Araújo, na Vila Jutaizinho, em Santarém Novo. Por fim, em São João de Pirabas, 88 contratos serão assinados a partir das 15h30 no Complexo Cultural Maria Pajé.

As ações fazem parte da retomada das políticas de habitação rural do governo federal, que visam garantir moradia digna a famílias do campo, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais. As obras serão executadas com recursos públicos e acompanham a política de inclusão habitacional nas áreas de maior vulnerabilidade social do país.

Serviço

Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

9h

Salão Paroquial São Miguel Arcanjo, ao lado da Praça Matriz – Rua Magalhães Barata, s/n, Maracanã (PA)

Santarém Novo

21 de julho (segunda-feira)

11h30

Escola Municipal Olímpio Carmo de Araújo – Vila Jutaizinho, Santarém Novo (PA)

São João de Pirabas

21 de julho (segunda-feira)

15h30

Complexo Cultural Maria Pajé – Rua São Lourenço, Centro, São João de Pirabas (PA)

