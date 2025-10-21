Paraense de 11 anos desponta como nova promessa das categorias de base do futebol brasileiro

Foto: Reprodução | Rafael Coelho vem se destacando nas categorias de base em Goiás e já despertou o interesse de clubes como Bahia, Fluminense, Fortaleza e São Paulo.

O futebol paraense pode estar revelando mais um nome promissor. Rafael Macias Coelho, de 11 anos, natural de Marabá, vem se destacando nas categorias de base em Goiás e já despertou o interesse de clubes como Bahia, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. Atuando como zagueiro e lateral-direito, o jovem atleta tem demonstrado disciplina tática e postura de liderança dentro de campo.

Atualmente vinculado ao Centro Esportivo Wilson Goiano (CEWG), em Trindade (GO), Rafael tem sido elogiado pela capacidade de leitura de jogo e pela forma como organiza o setor defensivo. Com 1,55m e 45 kg, mostra segurança nas disputas e participa ativamente da construção das jogadas. Seu desempenho recente lhe garantiu aprovação para integrar a base do Bahia e convites para períodos de avaliação em outros clubes de expressão nacional.

Antes de chegar a Goiás, o jogador teve experiências formativas relevantes, entre elas a passagem pela base do Santos FC e pelo time de futsal do Gremetal, tradicional celeiro de talentos por onde também iniciou carreira o atacante Neymar. Durante o período no futebol paulista, conquistou o vice-campeonato do Campeonato Paulista Sub-10 Série A1.

A mudança para o CEWG, segundo o pai, Ricardo Coelho, ocorreu após uma avaliação criteriosa. “O CEWG, com sua proposta pedagógica e a seriedade do trabalho desenvolvido, nos transmitiu confiança de que seria o ambiente ideal para o Rafael seguir evoluindo”, afirmou.

Com metas bem definidas, Rafael mantém o foco em sua formação esportiva. “Meu sonho é chegar ao profissional e ser um atleta de alto nível, mas sei que é preciso treinar muito para alcançar isso”, declarou. Em 2025, o jovem defensor soma seis assistências e um gol olímpico, demonstrando também eficiência nas bolas paradas.

Com apoio da família e uma trajetória marcada pela dedicação, Rafael Macias Coelho segue representando Marabá e o Pará no cenário nacional das categorias de base, consolidando-se como uma das promessas do futebol infantojuvenil brasileiro.

