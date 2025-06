Paraense de 13 anos faz história no Brasileiro de Wrestling Sub-15

Na grande decisão, Isaac mostrou domínio, concentração e explosão de força, saindo do tatame como campeão brasileiro. | Divulgação

Isaac Muniz, de 13 anos, brilha no Campeonato Brasileiro de Wrestling Sub-15, conquistando ouro no Greco-Romano e bronze no Livre, inspirando jovens atletas.

No último fim de semana, o Ginásio do SESI, em Cubatão, São Paulo, foi palco de uma competição que ficará marcada na história do esporte paraense. Isaac Muniz, um garoto de apenas 13 anos, conquistou destaque nacional ao participar do Campeonato Brasileiro de Wrestling Sub-15, demonstrando uma garra, técnica apurada e maturidade além da sua idade.

O jovem atleta, natural do Pará, saiu da competição com duas medalhas: o título de Campeão Brasileiro no estilo Greco-Romano e uma medalha de bronze no estilo Livre. Essas conquistas colocaram o Estado do Pará, a Escola Estadual Presidente Costa e Silva e a equipe WAT entre os principais destaques do evento.

Isaac enfrentou uma verdadeira maratona de lutas, competindo entre os melhores atletas da sua categoria em todo o país. Sua trajetória no estilo Greco-Romano foi especialmente emocionante. Após uma derrota na luta de estreia, ele não se deixou abater. Com determinação, venceu a segunda rodada, avançou às semifinais com força e chegou à final com muita vontade de vencer.

Na grande decisão, Isaac mostrou domínio, concentração e explosão de força, saindo do tatame como campeão brasileiro. Sua história é um exemplo de perseverança e talento, e sua vitória certamente inspira jovens atletas de todo o Brasil.

Fonte: Magno Fernandes – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/14:26:29

