Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória vai estrelar campanha da Johnson e Johnson | Foto: Felipe Marques

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca.

Muitos pais sonham em ver os filhos brilhando em fotos, vídeos nas redes sociais ou até mesmo na televisão. Esse sonho já é realidade para a pequena paraense Ágatha Vitória, de apenas 3 anos, que conquistou olhares com sua beleza singular em registros temáticos publicados nas redes e agora foi escolhida pela Johnson & Johnson, marca de produtos infantis, para protagonizar uma campanha nacional.

Natural de São Miguel do Guamá, Ágatha já havia participado do tradicional concurso “Bebê Johnson”, mas não chegou a ser selecionada devido ao número de seguidores nas redes sociais. Pouco tempo depois, no entanto, a própria marca entrou em contato, para surpresa da família. A notícia deixou todos em êxtase, como contou a mãe da menina, Leudilene de Jesus, em entrevista à redação integrada de O Liberal.

“Para nossa surpresa, recebemos uma mensagem sobre a possibilidade de contratação pela Johnson. Foi um choque de alegria e emoção, parecia que o sonho tinha dado a volta e retornado ainda maior”, disse.

As fotos temáticas que despertaram o interesse da marca foram idealizadas pelo fotógrafo Felipe Marques, que hoje acompanha de perto a carreira da mini modelo. Ele conheceu Ágatha pelas redes sociais e decidiu apoiar a mãe, produzindo ensaios profissionais da menina, que demonstra verdadeiro encanto pelas câmeras.

“Uma seguidora do Felipe, que mora em São Miguel, encontrou a Ágatha em um postinho de saúde. Encantada com o jeitinho dela, fez algumas fotos e encaminhou para ele. A partir daí, tudo começou a tomar um novo rumo. Nós sempre tratamos tudo como uma brincadeira. Para a Ágatha, posar, atuar e gravar vídeos é algo leve, divertido e natural. É justamente esse espírito de criança que encanta quem acompanha”, explicou Leudilene.“Quando conheci a realidade da família e vi o potencial enorme da Ágatha, não pensei duas vezes. Ela tinha brilho e talento, e a mãe precisava de apoio. Então me senti no dever de ajudar, tanto na parte artística quanto na parte social”, completou Felipe.

Segundo a mãe, o destaque de Ágatha nas redes sociais e o contrato com a Johnson mudaram a vida da família, que até então passava por dificuldades financeiras.

“Estávamos passando por uma fase muito difícil, quase sendo expulsas de casa porque não tínhamos como pagar o aluguel. Lembro que, no dia do primeiro ensaio, o Felipe nos enviou uma pequena quantia para ajudar. Eu fiquei tão emocionada que mandei um áudio chorando, porque aquele valor fez uma diferença enorme para nós. Desde então, essa caminhada tem significado esperança e novas oportunidades para toda a família”, contou.

Para o fotógrafo Felipe Marques, agora o objetivo é transformar o talento de Ágatha em carreira, mas sem deixar de investir na educação da menina.“A ideia é transformar a carreira dela em um caminho para mudar a vida da família. Queremos investir na educação, pagar aulas de inglês, colocar a Ágatha no balé, que é um dos sonhos dela. E, claro, continuar ampliando as oportunidades com a Johnson e outras marcas que acreditarem no potencial dela”, disse.

Bebê de Mosqueiro também foi destaque

No início de agosto, o pequeno João Gabriel, de apenas 8 meses, destacou o nome do Pará e da Ilha de Mosqueiro ao se tornar um dos vencedores do concurso “Bebê Johnson” de 2025. O bebê participou do concurso desde os cinco meses, quando sua mãe, Suellem Bahia, decidiu inscrevê-lo.

“A ideia de que meu filho pudesse ser escolhido era um sonho. Mal acredito que se tornou realidade”, contou emocionada.

O vídeo que destacou João Gabriel no concurso foi gravado nas paisagens de Mosqueiro e chamou atenção por apresentar não apenas o carisma do bebê, mas também elementos que representam o orgulho paraense, como o Círio de Nazaré, os clubes Remo e Paysandu, e uma homenagem à COP30, evento internacional que ocorrerá em Belém em novembro deste ano.

“A vitória não é apenas de uma criança, mas de uma cidade inteira, de um estado que se orgulha de sua cultura, da sua gente e da sua força”, afirmou Suellem.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/16:54:04

