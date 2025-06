Paraense deixa Huck impressionado com sua inteligência; veja

Rodrigo Paiva durante sua participação no ‘Quem Quer Ser um Milionário?’, exibido no último domingo (22), na TV Globo. | Divulgação/TV Globo

Rodrigo Paiva, bibliotecário de Belém e doutorando em Comunicação, conquistou R$ 100 mil no programa e encantou o público ao mostrar vasto conhecimento e simpatia no palco

Nem todo herói usa capa. Alguns usam livros, um óculos de grau e muita sabedoria. No último domingo (22), um paraense brilhou nacionalmente ao participar do quadro ‘Quem Quer Ser um Milionário?’, no Domingão com Huck, e chamou atenção não apenas pelo conhecimento, mas também pela postura diante dos acertos e do erro que encerrou sua trajetória no programa.

Rodrigo Paiva, 34 anos, natural de Belém, bibliotecário e doutorando em Comunicação pela UFPA, emocionou o apresentador Luciano Huck e os telespectadores ao acertar 11 das 15 perguntas do jogo e sair com um prêmio de R$ 100 mil. Mas o que mais ficou na memória foi a forma como o paraense conduziu sua participação: com calma, inteligência e humildade.

Durante o programa, Rodrigo demonstrou um repertório vasto, transitando com facilidade por temas que iam da astronomia a concursos de beleza. Um dos momentos mais comentados foi quando respondeu com precisão à pergunta: “Em 2015, um erro no concurso Miss Universo envolveu candidatas de quais nacionalidades?” Sem pestanejar, cravou: Colombiana e filipina.

A resposta correta e imediata fez Luciano Huck se render ao conhecimento do participante: “Eu estou chocado com você. É inacreditável! Ele sabe tudo, esse menino”, elogiou, visivelmente impressionado.

O ponto de inflexão veio quando Rodrigo encarou uma pergunta sobre a história trabalhista brasileira: Em que ano a profissão de comerciário foi regulamentada? Ele arriscou 2012, mas a resposta certa era 2013. Com isso, encerrou sua participação, mas saiu do palco sob aplausos e elogios.

“Foi uma notícia importante na época. Mais de 10 milhões de comerciários no Brasil foram impactados”, comentou Huck antes de agradecer: “Cara, que privilégio te conhecer. Muito obrigado pela confiança.”

Nas redes sociais, Rodrigo compartilhou sua gratidão: “Não foi apenas um sonho realizado, foi uma vitória simbólica de tudo aquilo que acredito. Ter sido selecionado já foi um marco. Jogar e acertar 11 de 15 perguntas foi incrível, mas mais importante do que isso foi o que vivi além do palco.”

Quem é Rodrigo Paiva?

Rodrigo é chefe do serviço de bibliotecas do Museu Paraense de Ciências Naturais e, além do trabalho com livros e pesquisa, é um apaixonado por viagens. Em seu perfil nas redes sociais, compartilha cliques e reflexões de suas passagens por diferentes estados brasileiros, como Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Amazonas, e também internacionais, como sua visita a Paris, na França.

Com sensibilidade ele costuma reforçar a importância de desacelerar: “A importância de fazer uma pausa no dia a dia agitado e estressante é inigualável. Quando nos permitimos desacelerar, voltar a nossa atenção para nós mesmos e nos conectar”, escreveu em uma de suas postagens.

