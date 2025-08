Paraense é eliminada do Chef de Alto Nível em episódio tenso

Foto:Reprodução | Apesar da eliminação, Marina deixa o programa com sua missão clara: divulgar a gastronomia amazônica com orgulho e afeto.

A paraense Marina Cabral foi a segunda eliminada do Time Vanzetto no reality show Chef de Alto Nível, da TV Globo.

No sexto episódio, os participantes enfrentaram um desafio relâmpago: criar um sanduíche sofisticado em apenas 25 minutos.

Marina apostou em uma combinação ousada: carne moída, queijo gorgonzola e geleia de pimenta. Na corrida pelos ingredientes, quase pegou um chuchu — o que causou espanto na mentora Renata Vanzetto, que exclamou: “O que você faria com chuchu, mulher?”. A paraense ainda conseguiu trocar o ingrediente por uma cenoura, mas o resultado final não agradou aos jurados.

“Tivemos três sanduíches sensacionais, mas eu preciso escolher alguém… e vou escolher a pessoa que menos entregou nessa prova, que foi a Cabral”, anunciou Vanzetto. “Faltou frescor, faltou verdura, faltou elemento.”

Apesar da eliminação, Marina deixa o programa com sua missão clara: divulgar a gastronomia amazônica com orgulho e afeto. Atualmente morando em São Paulo, ela há 10 anos fornece insumos amazônicos para restaurantes do sudeste, mantendo viva sua conexão com o Pará.

“Saí da Amazônia, mas a Amazônia nunca saiu de mim”, diz Marina, que começou a cozinhar inspirada pelo pai e guiada pelo afeto familiar. “Minha graduação foi por amor. Minha pós-graduação foi por necessidade”, brinca ela, ao lembrar que sua trajetória na cozinha é antes de tudo emocional, cultural e identitária.

