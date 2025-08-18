Paraense é morta a tiros em Mato Grosso e ex-marido é o principal suspeito do crime

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – Uma jovem paraense, de 24 anos, foi morta a tiros, na tarde deste domingo (17), em Verdes Campos, município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Natural de Belém, a vítima foi identificada como Jacira Gonçalves. Segundo a Polícia, em informação divulgada pelos portais de notícias da região, o suspeito do crime é o ex-marido dela. Ele fugiu.

Segundo essas primeiras informações, o suspeito estava no pesqueiro quando Jacira chegou com alguns amigos. Ele teria dito que tinha um presente para ela e pediu para que ela fosse buscar, mas ela disse não.

Ele, então, foi no carro e pegou um caixa. Ao voltar, disse que estava com um presente para ela. E, neste momento, sacou a arma e deu vários tiros em Jacira, baleada na cabeça, no rosto e perto boca. Ela morreu no local. Jacira tinha medida protetiva contra o ex-marido. A Polícia investiga o caso.

Fonte: O Liberal

