Paraense é preso em Goiás ao fingir ser PM para almoçar de graça e conquistar mulheres

Foto:Reprodução/PM-GO | Um paraense de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) ao se passar por PM em Goiânia.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (9/5), quando os agentes encontraram, no local onde o paraense morava, várias fardas e indumentárias militares que eram usadas pelo investigado na farsa.

Conforme apurações preliminares, o objetivo do paraense era conseguir almoçar de graça em restaurantes e conquistar mulheres. Ele também usava as redes sociais para compartilhar vídeos em que simulava estar em ações policiais e fazia abordagens.

Segundo a PMGO, o paraense ainda não possui passagens criminais. No momento em que foi preso, ele usava um fardamento da PMGO. Outras fardas foram encontradas guardadas em um lava-jato onde o suspeito trabalhava e morava, em um bairro nobre da região sul de Goiânia. Ao ser questionado, o paraense teria reconhecido o uso indevido dos fardamentos de batalhões especializados.

Ele ainda alegou que se passava por agente de segurança pública para tentar conquistar mulheres e almoçar e jantar de graça em restaurantes. O paraense ainda teria detalhado que usava as fardas do Choque, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Comando de Operações de Divisas (COD) e do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro).

Apreensão

Junto com o preso, foram apreendidas fotografias do uso das fardas. Em uma das imagens, ele aparece fardado e abraçado com uma mulher. Os policiais militares apreenderam com o suspeito dois simulacros de pistola, um simulacro de fuzil e munição calibre 9 milímetros (mm), além dos fardamentos de batalhões especializados da PMGO. O fuzil falso era utilizado em fotografias que eram postadas pelo suspeito nas redes sociais. Além dos simulacros e das fardas, havia facas táticas, coldres, capas de colete, coletes balísticos e coberturas.

Em um dos aniversários do jovem, o tema foi a Rotam. Os símbolos aparecem nas vestes dele e também no bolo de celebração da data. Numa das ações, o falso policial foi filmado em uma abordagem no município de Bela Vista de Goiás, situado na região metropolitana de Goiânia. Dentro da residência, ele ameaça pessoas.

Na filmagem, o rapaz acusa o abordado de ter supostamente roubado uma arma para ameaçar uma mulher e diz que vai puxar a ficha criminal do homem. Nesta gravação, ele está com o fardamento convencional da PMGO e um simulacro na mão.

Em outra gravação, o falso policial está com o fardamento da Rotam e dirige fazendo curvas sequenciais para a esquerda e direita, simulando uma condução de perseguição dos verdadeiros policiais.

