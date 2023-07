Paraense é selecionada para 34º edição Festival Internacional de Curtas de São Paulo

(Foto: Reprodução / Adriana Oliveira) – A roteirista e diretora paraense, Adriana de Faria, 28 anos, teve o curta “Cabana” entre os trabalhos selecionados entre os 3.200 inscritos na 34º edição Festival Internacional de Curtas de São Paulo “Curta Kinoforum”.

Somente 210 obras de mais de 50 países foram escolhida nesta edição. O festival acontece de 24 de agosto até o dia três de setembro, com entrada gratuita.

Adriana de Faria, 28 anos, é roteirista e diretora paraense. Há oito anos ela se dedica em desenvolver projetos documentais e ficcionais com as temáticas amazônicas, entre elas, destaque para a série de culinária “Sabores da Floresta” exibida pelo GNT. Entre seus trabalho, ela cota que “Cabana” é a sua primeira ficção como diretora. “O Cabana tem aproximadamente 14 minutos e foi gravado passando a estrada da Ceasa, na casa da família Santos, moradores da área que nos receberam super bem”, iniciou.

A roteirista é a única paraense indicada a premiação. Sobre a seleção, Adriana está feliz por concorrer com outras pessoas e diz que recebeu a notícia da indicação com surpresa e felicidade. “Recebi a notícia da seleção com um certo espanto. É claro que quando inscrevi, queria que o filme passasse, mas a gente acaba recebendo tantos ‘nãos’ no cinema que quando vem um ‘sim’ a gente custa a acreditar. Então, foi isso, um misto de espanto e muita alegria”, contou.

“Sou a única paraense da Mostra, mas há outro filme cuja produção também se deu no Pará com coprodução15:21:55 com Pernambuco, que é o ‘Fala da Terra’, da Bárbara Wagner (PE) com o Benjamin de Burca (Munique)”, detalhou.

Apesar de celebrar a indicação, Adriana lamenta o fato de não ter outros trabalhos de paraenses e avalia que o cenário aponta para a necessidade em investimentos no setor. “Acredito que a falta de outros filmes paraenses seja um reflexo da carência de editais de distribuição, principalmente de obras de curta-metragem no estado. Nós temos uma boa produção de curtas, tem uma galera saindo do curso de cinema agora que já vem ganhando editais de produção, como o Gabriel Darwich e a Mayara Sanchez. A questão é fazer nossos filmes circularem, porque acaba que todo nosso recurso – público e privado – vai para conseguir produzir, então a distribuição acaba sendo um calo. Para festivais internacionais é uma realidade ainda mais dura pois as taxas de inscrição são exorbitantes”, continuou .

O curta “Cabana” foi realizado após a diretora ser contemplada pelo Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura da Fundação Cultural do Pará em 2022. Ela diz que é um filme de baixo orçamento, que contou com investimentos próprios e apoios. A coprodução é da Marahu Filmes, e teve direção de fotografia de Thiago Pelaes. As atrizes que estrelam a produção são: Isabela Catão (Manaus) e Rosy Lueji (Belém),e a preparação de elenco de Tarsila Rosa.

Para o filme ser possível, Adriana de Faria destaca a parceria com sua produtora executiva e diretora de produção, Tayana Pinheiro entre outros. E revelou alguns desafios na execução do trabalho que foi gravado em em duas diárias e meia, sendo majoritariamente em uma locação. ” Todos os aspectos de direção de arte (Bea Morbach e Tita Padilha) e figurino (Vinny Araújo e Alê Ferreiro) foram pensados para um filme de época e, com pouco recurso, isso foi um grande desafio pra equipe que conseguiu chegar em um resultado incrível em pouco tempo de pré-produção”, concluiu.

O 34º Curta Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, acontece de 24 de agosto até o dia três de setembro, com entrada gratuita. Das mais de 3.200 inscrições, foram selecionadas 210 produções. Elas compõem os Programas Brasileiros (Mostra Brasil, Cinema em Curso e Oficinas Audiovisuais) e as mostras Internacional, Latino-americana, Infantojuvenil, Horizontes, Limite e Nocturnu – Cine Fantástico e de Horror. Do Brasil, estão presentes curtas de 19 estados, entre eles o Pará e o Distrito Federal. No total, estão representados 50 países.

