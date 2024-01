Paraense é sequestrada em estacionamento de Joinville durante expediente de trabalho

Uma pessoa próxima da vítima relatou que a paraense já foi encontrada pelas autoridades.

A paraense Valdenice Santos do Espirito Santos, de 49 anos, e outra mulher não identificada foram sequestradas na última terça-feira (16), em Joinville, Santa Catarina. O caso ocorreu no estacionamento privado onde ela trabalha e é a única funcionária. Câmeras de segurança do local registram as últimas imagens de Valdenice, que aparece em companhia de outra mulher e um homem.

Segundo o Boletim de Ocorrência, por volta das 19h de terça (16), a irmã da vítima foi até o local do trabalho dela e encontrou o estacionamento abandonado, uma cadeira virada no chão, além da bolsa de Valdenice com os documentos da paraense.

Pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, Valdenice aparece de short azul junto de um casal entrando em um carro branco, por volta das 17h16. A suspeita é de que a outra mulher também tenha sido sequestrada pelo homem de camisa branca que aparece nas imagens.

Pelas redes sociais, uma pessoa próxima de Valdenice disse que a paraense já foi encontrada pelas autoridades. O suspeito seria um detento que estava em fuga e apresentava um ferimento de bala na perna. O homem, supostamente, queria levar as duas mulheres para Curitiba, mas teria voltado para Joinville e se entregado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil de Santa Catarina. Por nota, a PCSC informou que “as duas mulheres vítimas de uma extorsão mediante sequestro relâmpago em Joinville já foram liberadas. O autor do crime foi preso”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/19:12:12

