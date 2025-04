Paraense é uma das 11 vítimas fatais em acidente no interior de MG

Foto: Reprodução | O ônibus, pertencente à empresa Real Expresso, havia saído de Anápolis (GO) com destino a São Paulo (SP), transportando 53 passageiros.

Um morador de Barcarena, no nordeste do Pará, está entre as vítimas fatais de um grave acidente envolvendo um ônibus interestadual na rodovia MG-223, entre os municípios de Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Kleyton Serra da Silva, de 40 anos, natural do município paraense, teve a morte confirmada após o veículo tombar na pista durante a madrugada desta terça-feira (8).

O ônibus, pertencente à empresa Real Expresso, havia saído de Anápolis (GO) com destino a São Paulo (SP), transportando 53 passageiros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por volta das 3h40, o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da rodovia próximo a Araguari, o que resultou no capotamento do veículo.

Até o momento, 11 mortes foram confirmadas. Entre as vítimas identificadas estão duas crianças, de 2 e 6 anos, que eram irmãs; três homens com idades entre 40 e 69 anos; e três mulheres, com idades de 53, 56 e 62 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relataram que diversos passageiros apresentavam ferimentos graves, como fraturas expostas e, em pelo menos um caso, amputação. Há indícios de que alguns passageiros não usavam cinto de segurança, já que foram arremessados para fora do veículo. O motorista do ônibus não se feriu.

As causas do acidente estão sendo investigadas. A empresa responsável pela viagem ainda não se pronunciou oficialmente. Familiares das vítimas estão sendo acionados para o processo de identificação e traslado dos corpos.

Fonte: Barcarena Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/10:25:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...