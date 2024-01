BBB 24 terá dois Paraenses; Saiba quem são

Tem paraense no elenco da casa mais vigiada do país. Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e foi anunciado nesta desta sexta-feira (5) como integrante do BBB 24.

Marcus Vinicius tem 30 anos. Já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação.

Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

“Tive que vender empada na rua. Mas eu nunca quis uma vida simples. Eu não quero pouco da vida. Eu quero muito. E o Big Brother é a oportunidade de não mais trabalhar pra pagar contas. Eu quero trabalhar pra viver”, diz.

Considera-se alegre, teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica, já que está em busca de realizar seus sonhos. Está solteiro e revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção.

Diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto. Declara que posicionamento e opinião não lhe faltam. Afirma, ainda, ter uma liderança nata quando em grupo, embora tenha dificuldade de respeitar o tempo do outro. “Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”, comenta, apontando uma qualidade.

Confira curiosidades sobre Marcus Vinicius:

– Vendia empadas feitas pela mãe para pagar o cursinho pré-vestibular;

– Marcus Vinicius foi ao show de Beyoncé, em 2015, e aparece diversas vezes nas filmagens. Inclusive, um dos trechos foi compartilhado pela cantora em seu Instagram;

– Quando era criança, pegava seu discman, prendia na bermuda, amarrava o fone no pescoço e dizia que era o microfone do Big Brother andando pela casa;

– Tem um quadro atrás da porta do seu quarto com a logo do BBB, fotos da casa, além de frases motivacionais, comemorando cada etapa do processo de inscrição. Em uma das folhas está escrito: “Hoje eu sou feliz e grato por ter sido escolhido como participante do BBB 24”;

– Um desafio para ele na casa será dormir vestido, pois só consegue dormir sem roupas;

– Não torce para nenhum time de futebol, mas na época da Copa do Mundo gosta de acompanhar os jogos e registrar os resultados;

– Já viajou para 12 países;

– Namorou uma menina e ela se chamava Madonna: “Até para namorar mulher, teve que ser uma com nome de diva pop”;

– Não tem contato com o pai. A última vez que o viu foi na despedida para os Estados Unidos, em 2014. O nome dele não está na certidão de nascimento;

– Passou seu aniversário de 30 anos na estreia do show de Beyoncé, em Estocolmo, na Suécia;

– Faz aulas de canto e de atuação, e adora gravar vídeos para as redes sociais;

– É fã de Beyoncé, Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lady Gaga;

– Sua data festiva preferida é o Carnaval. “Adoro a sensação das pessoas conectadas pela música e pela alegria”, diz.

‘Me chamam de Marquezine do Pará’, diz bailarina paraense confirmada no ‘BBB 24’

Alane, de 24 anos, também é modelo e já ganhou concursos de beleza. Ela diz que se mudou para São Paulo em busca do sonho de ser artista e foi aceita no BBB na primeira tentativa.

Tem Pará em dose dupla no “BBB 24”. A segunda participante do estado do Norte é a bailarina e modelo Alane. Ela tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. Sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade.

“Em Belém, eu fiquei conhecida, depois que ganhei o concurso Rainha das Rainhas. Depois, me mudei para estudar teatro. Tenho muita vontade de fazer novela, filmes e contracenar com a Dira Paes, de quem sou fã. Sempre fui uma pessoa do palco por causa do balé, mas depois que conheci as artes cênicas, me apaixonei pelo audiovisual.”

Por isso, também costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

Extrovertida e aparecida, a integrante do grupo Pipoca conquistou sua vaga na casa na primeira inscrição que fez. O programa pode ajudar seus três principais objetivos: consolidar a carreira artística, dar uma vida melhor para mãe e pagar suas dívidas.

“Não pago meu cartão de crédito desde que me mudei para São Paulo. Quando me ligaram do programa, achava que era cobrança e desligava até que me mandaram uma mensagem que precisavam falar comigo [risos]. Com o BBB, quero pagar as dívidas, comprar uma casa para minha mãe e ter visibilidade”, afirma a atriz, que acha que o público vai gostar de assisti-la.

Alane considera-se uma pessoa empática, extrovertida e livre: “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, diz ela, que está solteira. Sua maior paixão, garante, é a dança e o ritmo Brega.

A paraense também afirma que adora festas e que é daquelas que, se bebe um pouquinho, já fica melhor amiga de todo mundo. No entanto, ressalva que não gosta de quem se promove falando mal do outro nem de que falem alto com ela.

Rainha das Rainhas

Dos bastidores assistindo à mãe fazer coreografias para as candidatas, Alane venceu o Rainha das Rainhas em 2018. O concurso, promovido pela TV Liberal, elege a rainha do Carnaval de Belém há 75 anos. As participantes usam fantasias, desfilam e fazem uma apresentação. Ela usou uma roupa de 50kg e, por ser bailarina, mesmo usando salto alto, levantou a perna lá em cima, surpreendendo os jurados.

“Minha mãe faz coreografias para esse concurso há mais de dez anos. Tinha muita vontade de participar. Muitas meninas usam recursos de efeito nas apresentações para ter um diferencial e eu e minha mãe sempre falamos que na minha vez o meu recurso seria eu mesma. O que me fez ganhar foi levantar a perna durante a apresentação. Depois que ganhei, isso virou o desafio do passo da rainha, várias pessoas me mandavam vídeos levantando a perna, me imitando.”

Viciada em flertar

Alane adora se apaixonar. Nem no Círio de Nazaré, procissão religiosa em Belém que ela frequenta todos os anos, passou em branco. Em 2023, foi até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, segurando a corda em prol do futuro profissional. Lá, viu um menino parecido com o Paulo André, do BBB 22 – sentiu até que isso podia ser uma resposta divina para seu pedido de entrar no programa. Os dois conversaram e, depois do evento, rolou um beijo.

“Sou viciada em viver histórias de amor. Não gosto de chegar, gosto de ficar olhando e o cara chegar. Às vezes, saio com a pessoa e nem fico. Em Belém, as pessoas já me conheciam e ficavam ‘você viu que a Alane ficou com tal pessoa?’. Aqui, em São Paulo, ninguém me conhece, fiquei bem mais livre, isso foi legal”, diz ela, que na despedida da mãe garantiu: “Pode deixar que não vou transar na casa, mãe”. Entretanto, pode rolar uns beijinhos.

Sósia da Bruna Marquezine

Olhando as redes sociais de Alane, muitos comentam que ela é parecida com Bruna Marquezine: “Houve um momento em que fiquei receosa com isso porque sempre quis fazer minha carreira de atriz dar certo e pensava: ‘Será que vão querer alguém parecida com ela?’ Não queria ser sósia de ninguém. Hoje, ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio, e é um baita elogio, uma grande atriz que está representando o Brasil. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue.”

