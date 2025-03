Paraense ganha medalha na Copa do Mundo de Judô paralimpico

Judoca paraense Larissa Silva conquista medalha de bronze no Mundial em Tbilisi | Divulgação

A Copa do Mundo foi a primeira competição da qual os principais judocas do Brasil participaram e que valeu pontos para o ranking mundial, principal critério de classificação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil conquistou na última terça-feira (25) a etapa de Tbilisi (Geórgia) da Copa do Mundo de judô paralímpico com o total de dez medalhas (quatro ouros, duas pratas e quatro bronzes). A competição reuniu 126 atletas de 20 países.

A equipe brasileira iniciou a campanha em Tbilisi com a conquista de dois bronzes no primeiro dia de disputas, na última segunda-feira (24), com Rosi Andrade na categoria até 52 quilos para atletas J1 (cegos totais) e com o rondoniense Danilo Silva, na categoria até 81 quilos J1.

Os ouros vieram com a paulista Alana Maldonado (categoria até 70 quilos J2, baixa visão), o potiguar Arthur Silva (até 95 quilos J1), a carioca Brenda Freitas (até 70 quilos J1) e o paraibano Wilians Araújo (acima de 95 quilos J1) -, duas de prata – com a carioca Millena Freitas (acima de 70 quilos J1) e a paulista Rebeca Silva (acima de 70 quilos J2) – e duas de bronze – com a sul-mato-grossense Kelly Victório (até 70 quilos J2) e a paraense Larissa Silva (até 60 quilos J1).

