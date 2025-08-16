Paraense morre em acidente de moto em Portugal

Foto: Reprodução | De acordo com informações preliminares, a vítima colidiu contra um viaduto em uma cidade daquele país, cujo nome não foi informado.

Um homem identificado como Júnior, que já residiu em Marabá, morreu em um acidente de motocicleta em Portugal. De acordo com informações preliminares, a vítima colidiu contra um viaduto em uma cidade daquele país, cujo nome não foi informado.

Júnior seria integrante da família Bico Doce, conhecida na região do núcleo São Félix, em Marabá. A notícia do falecimento tem repercutido entre familiares, amigos e conhecidos no município paraense.

Ainda não há confirmação sobre o traslado do corpo para o Brasil. As informações iniciais apontam que, devido aos custos envolvidos, o sepultamento deverá ocorrer em território português.

