Paraense morta em Los Angeles: noivo confessa crime e corpo da vítima segue desaparecido, diz PF

O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com ajuda do FBI. (Foto:Reprodução / Instagram /@__evany).

Segundo a polícia, o suspeito não disse a localização do corpo da vítima ‘com esperança de não ser condenado’

A Polícia Federal (PF) confirmou que à redação integrada de O Liberal na tarde desta terça-feira (3), por meio de nota, que Luís Antônio Gomes Akay confessou ter matado a companheira, Anna Laura Costa Porsborg, de 22 anos, e que o corpo dela continua desaparecido.

A PF teria sido informada sobre o caso na segunda-feira (2) pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) – Departamento de Investigação Federal, em tradução livre – sobre a morte da paraense em Los Angeles, cidade no sul da Califórnia (EUA).

A mãe da vítima se dirigiu à Delegacia da PF, em Santarém, região oeste do Pará, para relatar o sumiço da filha no dia 30 de dezembro de 2022.

Segundo a polícia, o casal estava noivo morava no estado de Virgínia, também nos Estados Unidos. Luís teria não aceitado o fim do relacionamento e, por isso, teria matado Anna. O suspeito não disse a localização do corpo de noiva para as autoridades, esperando que não seja condenado pelo crime, conforme relatado pela PF.

Os policiais seguem à procura do cadáver. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com ajuda do FBI. A PF também presta ajuda nas diligências, através de seu adido policial país nos EUA.

Confira a nota da PF na íntegra

“A Polícia Federal foi informada pelo FBI, na segunda-feira, 02, sobre a morte de uma brasileira em Los Angeles, EUA. A mãe da vítima havia comparecido à Delegacia da PF em Santarém, na sexta-feira, 30, no intuito de informar sobre o desaparecimento da filha, já havia dois dias. O caso é investigado pela polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI. A Polícia Federal presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA.

O casal de noivos morava em Virgínia e estava de férias em Los Angeles. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento e confessou o assassinato, mas sem informar onde estava o corpo da vítima, na esperança de não ser condenado”.

Sobre o caso

Anna era soldada do Exército dos Estados Unidos (U.S Army). A família perdeu o contato com a jovem em dezembro do ano passado. Os parentes da vítima disseram que Luís está sob tutela da Justiça estadunidense.

Os familiares também disseram que o suspeito teria histórico criminal, por suposto envolvimento na morte de outra mulher. (Com informações do O Liberal).

LEIA TAMBÉM: Paraense é morta pelo namorado nos Estados Unidos

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/17:12:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...