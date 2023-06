Paraense viaja para disputar o Miss International Queen

Isabella Santorinne embarcou para a Tailândia. | Reprodução/Instagram

Paraense Isabella Santorinne é a representante brasileira no concurso mundial

A ativista social e modelo trans paraense, Isabella Santorini, foi selecionada para ser a representante do Brasil no prestigioso concurso internacional “Miss International Queen”. Após conquistar o título de vencedora no concurso “Miss Beleza T Brasil 2022”, ela foi escolhida como a representante do país em um dos maiores concursos do mundo, focado na visibilidade trans. Além disso, Isabella é membro ativo da “Rede Paraense de Pessoas Trans”, uma ONG dedicada a representar as necessidades e demandas de pessoas transexuais e travestis no Pará.

Isabella postou uma foto durante seu embarque saindo da capital paraense.

The beauty pageant competition of transgender women for world equality “Miss International Queen 2023” is approaching, and this year, it’s the 17th of the co… Tiffany’s Show Pattaya

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/09:00:33

