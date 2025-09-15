Paraenses conquistam medalha histórica no Campeonato Brasileiro de Futevôlei

Foto:Reprodução | Luana Conde e Joice Santiago conquistaram a medalha de bronze na competição, a primeira do Pará em um evento nacional de futevôlei

A dupla paraense de futevôlei Luana Conde e Joice Santiago conquistou um feito inédito na maior edição dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia (JUBs Praia 2025). Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), as atletas garantiram a medalha de bronze na competição, realizada entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, na Arena Paraíba World Beach Games, em João Pessoa (PB). É a primeira medalha do Pará em um campeonato brasileiro de futevôlei.

O torneio, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), reuniu 15 duplas de todo o País em busca do título nacional. Luana Conde destacou o simbolismo do resultado.

“É com muito orgulho que eu falo em nome do futevôlei feminino do Pará. Conquistamos a medalha de bronze no JUBs Praia em João Pessoa, e essa é a primeira medalha da história do Pará em um campeonato brasileiro de futevôlei. Esse resultado tem um sabor muito especial, porque mostra que o nosso Estado tem talento, força e mulheres guerreiras fazendo história dentro das quadras de areia. Quero agradecer ao governo do Estado por todo o apoio e incentivo. Essa medalha não é só nossa, é de todo o Pará”, ressaltou a atleta.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, parabenizou as medalhistas, e destacou a importância da conquista. “Ver o Pará subir ao pódio em uma modalidade tão competitiva como o futevôlei mostra o quanto estamos avançando no esporte universitário e no incentivo aos jovens talentos.

Essa medalha histórica é fruto de dedicação, disciplina e do apoio que o governo do Estado tem dado ao esporte em suas diversas modalidades. Os JUBs Praia são uma competição de altíssimo nível, e o Pará mostrou que está preparado para estar entre os melhores do Brasil”, afirmou o titular da Seel.

