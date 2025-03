Paraenses disputarão torneio internacional de boxe na Sérvia

Evento reunirá os melhores atletas escolares do mundo | Arquivo Pessoal

Dupla paraense se prepara para a competição, que será realizada em abril. Atletas paraenses carregam o sonho de subir ao ringue e representar o país no Gymnasia

Entre milhares de jovens atletas que vão se reunir em Zlatibor, na Sérvia, para a ISF U15 Gymnasiade 2025, duas jovens boxeadoras de Castanhal terão a responsabilidade de representar o Pará na equipe brasileira da modalidade.

O evento acontece do dia 4 ao dia 14 de abril. Izabella Martel, de 14 anos, e Ana Beatriz Veloso, de 13, são frutos do projeto social “Luvas da Inclusão”, vinculada à Associação Castanhalense de Boxe.

A trajetória das duas atletas simboliza talento, dedicação e também o impacto do esporte na vida de jovens que encontram no boxe uma ferramenta de superação e crescimento.

Izabella Martel começou no projeto há três anos, inicialmente buscando apenas uma forma de melhorar sua saúde, já que sofria com crises de asma. No entanto, a menina que enfrentava dificuldades respiratórias se transformou em uma atleta competitiva, conquistando espaço no cenário estadual e, em 2023, participou da mesma competição internacional.

Já Ana Beatriz Veloso carrega o boxe no sangue. Filha do treinador Rondi Veloso, ela iniciou os treinamentos ainda aos 8 anos e logo se destacou pela técnica apurada.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Desde pequena, enfrentou desafios únicos, como a escassez de adversárias em sua categoria, o que a levou a lutar contra meninos em eventos importantes.

Apesar da diferença de gênero nas disputas, Ana sempre impressionou por sua qualidade técnica e sua postura competitiva, conquistando respeito dentro e fora do ringue.

“As duas vêm se dedicando muito e essa é uma grande oportunidade para elas, em iniciativa apoiada pela família Costa. Representar o Brasil é um orgulho, e tenho certeza de que darão o melhor no ringue”, disse o treinador Rondi Veloso.

A preparação para a Gymnasiade 2025 tem sido intensa. Ambas seguem um rigoroso cronograma de treinamentos, combinando aprimoramento físico, técnico e tático.

O desafio é grande, mas a confiança também. O evento reunirá os melhores atletas escolares do mundo, criando uma atmosfera de competição e intercâmbio.

Para Izabella e Ana Beatriz, essa é uma oportunidade de representar Castanhal e o Pará, mas também de mostrar ao mundo o valor do boxe feminino brasileiro.

Fonte: Matheus de Oliveira / Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/17:07:51

