Paraenses fazem a quina da Mega Sena

Mega-Sena acumula e paraenses fazem a quina

Sorteio pode pagar R$ 7,5 milhões no próximo sábado (7)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (4) o concurso 2551 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (7), é de R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram 01 – 25 – 29 – 43 – 46 – 48.

Segundo a Caixa, 49 apostas acertaram cinco números e vão receber um prêmio de R$ 35.909,19 cada uma. Outros 2.428 bilhetes fizeram quatro números e vão levar R$ 1.035,27 cada um.

Entre as apostas que levaram a quina estão dois paraenses: um de Belém e o outro de Santarém, no oeste do Estado.

A aposta simples da Mega-Sena (com seis números) custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou no site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.

No último concurso de 2022, da Mega da Virada, cinco apostadores acertaram as seis dezenas e têm direito a um prêmio de R$ 108,3 milhões cada um. Um deles fez a aposta por canal eletrônico, e os demais são de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP).

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/15:34:26

