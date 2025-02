Paraenses fazem correntes de orações pela saúde do Papa Francisco

Foto: Reprodução | Aos 88 anos, Francisco foi diagnosticado com pneumonia nos dois pulmões e apresenta sinais de leve insuficiência renal.

As novenas desta terça-feira, 25, na Paróquia do Perpétuo Socorro, no Telégrafo, em Belém, foram especiais em homenagem ao papa Francisco, que atravessa o décimo segundo dia de internação, em Roma, na Itália. O Santo Padre enfrenta um estado de saúde crítico, mas estável, segundo comunicado divulgado pelo Vaticano na noite de ontem. Aos 88 anos, Francisco foi diagnosticado com pneumonia nos dois pulmões e apresenta sinais de leve insuficiência renal.

“É um santo na terra. Ele é um santo que fortifica as pessoas que estão frágeis, os depressivos, os que estão desempregados, as pessoas que estão passando por situações difíceis, sem tetos”, declarou a autônoma Ana Machado, 60, ao falar sobre o legado do papa e sua motivação para rezar por ele.

“Eu desejo sim, todos os dias, de manhã, tarde, à noite, nas minhas orações. Eu desejo ao Papa que ele se fortifique e que ele se restaure e seja feita não a nossa vontade do mundo todo, do Brasil, do mundo todo, mas que seja feita na vida dele a vontade de Deus”, completou.

O pároco da igreja, padre Cleidivan Brito, também convocou os fiéis a orarem pelo pontífice. “O Papa Francisco é o nosso Papa, é o líder da nossa igreja. Amamos muitíssimo e o que a gente deve fazer como igreja nesse momento é rezar mesmo, rezar pedindo a Deus que o quanto antes restitua a sua saúde para que ele possa voltar às suas funções para que possa dar continuidade ao seu episcopado que tem sido assim um bem para a igreja”.

Frequentador assíduo das novenas das terças-feiras, José Roberto Magalhães também manifestou seus desejos de recuperação para o papa. “Papa Francisco, que Deus abençoe e você se recupere e venha pregar as palavras novamente para os cristãos”, disse.

