Paraenses ganham na Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Mega Sena; confira os prêmios

Os sorteios dos concursos foram realizados no último sábado (7) e divulgados nos canais oficiais da Caixa (Foto:Reprodução).

A Lotofácil 2708, Quina 6045, Dupla Sena 2466 e Mega Sena 2552, sorteadas no último sábado (7), premiaram apostadores paraenses que jogaram nas quatro modalidades das loterias. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Lotofácil – concurso 2708

Confira os números sorteados: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Quatro apostadores paraenses, três de Belém e um de Breu Branco, foram premiados no concurso da Lotofácil. Individualmente, cada jogador receberá o valor de R$ 1.874,39 pelos 14 acertos, dos 15 números sorteados.

Quina – concurso 6045

Os números sorteados foram: 05 – 06 – 25 – 26 – 34.

Na quina, com quatro acertos, dois apostadores de Belém e um de Belterra foram premiados no concurso do último dia 07. O valor do prêmio é de R$ 3.333,72 para cada um.

Dupla Sena – concurso 2466

Números sorteados no 1º Sorteio: 02 – 05 – 12 – 20 – 46 – 49

Números sorteados no 2º Sorteio: 08 – 17 – 22 – 26 – 36 – 49

Um apostador de Bragança conquistou o prêmio acertando cinco números no 1º sorteio. Ele receberá a quantia de R$ 5.676,92.

Mega Sena – Concurso 2552

Veja os números do sorteio: 05 – 24 – 25 – 33 – 38 – 41.

48 paraenses acertaram a quadra do último concurso. Confira os valores dos prêmios e os municípios dos ganhadores:

Ananindeua – seis ganhadores, prêmio de R$ 827,64 para cada um

Aurora do Pará – prêmio de R$ 827,64

Barcarena – três ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Belém – 37 ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para apostas simples e R$ 2.482,87 para bolão

Cametá – prêmio de R$ 827,64

Canaã dos Carajás – prêmio de R$ 827,64

Capanema – prêmio de R$ 827,64

Capitão Poço – prêmio de R$ 827,64

Conceição do Araguaia – prêmio de R$ 827,64

Curionópolis – prêmio de R$ 827,64

Eldorado dos Carajás – prêmio de R$ 827,64

Garrafão do Norte – três ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Itaituba – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para apostas simples e R$ 2.482,87 para bolão

Jacundá

Mãe do Rio – prêmio de R$ 12.414,60 em uma aposta realizada com bolão

Marabá – cinco ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Marapanim – prêmio de R$ 827,64

Monte Alegre – prêmio de R$ 827,64

Novo Progresso – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Oriximiná – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Ourilândia do Norte – três ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Parauapebas – quatro ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Quatipuru – prêmio de R$ 827,64

Redenção – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Salinópolis – prêmio de R$ 827,64

Santarém – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

São Félix do Xingu – prêmio de R$ 827,64

Sapucaia – prêmio de R$ 827,64

Trairão – prêmio de R$ 827,64

Tucumã – prêmio de R$ 827,64

Tucuruí – três ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Ulianópolis – prêmio de R$ 827,64

Uruará – dois ganhadores – prêmio de R$ 827,64 para cada um

Xinguara – prêmio de R$ 2.482,92 em uma aposta realizada com bolão

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal. (Com informações de Juliana Maia).

