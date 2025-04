Paraenses são classificadas para o evento Dragão Fashion Brasil 2025

Foto: Divulgação | As concorrentes são seis alunas do curso de Moda da Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30

Representando a moda nortista do Brasil, a coleção “Human.exe” foi classificada como finalista no Dragão Fashion Brasil 2025, um dos maiores concursos de moda autoral e universitária da América Latina. As concorrentes são seis alunas do curso de Moda da Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30.

A seletiva começou em dezembro de 2024, na qual participaram 20 instituições de ensino superior (IES). A fase final da competição acontece em Fortaleza, de 14 a 17 de maio, durante a semana de Moda Cearense. A equipe vencedora ganha o troféu do concurso e um prêmio em dinheiro no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sob orientação da professora Lara Dahas, as alunas do 5⁰ semestre do curso de Moda apresentam oito confecções. De acordo com a orientadora, a coleção foi pensada em símbolos que representam o tema proposto pela organização: Inteligência Artificial versus Inteligência Autoral. “A classificação para a final já é uma vitória, pois competimos com instituições do Brasil todo. Estamos validando a construção de um trabalho rico e autoral fomentado no curso de Moda da UNAMA e na região Norte”.

A coleção foi desenvolvida e criada durante dois meses pelas alunas Laura Avelar, Liz Santos, Deize Gurjão, Maria Luiza Furtado, Ana Beatriz Soares e Beatriz Gonçalves. O projeto submetido na seletiva foi composto por um look comercial, um fashion filme e acessórios, além do projeto técnico. Agora, na etapa final, são avaliadas as oito confecções, juntamente com o styling e a produção de desfile.

“Ser professora orientadora desse projeto é muito gratificante. É uma oportunidade que faz total diferença para a experiência profissional das nossas alunas, uma recompensa pelo esforço da equipe”, celebra Dahas.

Para a aluna Ana Beatriz Soares, concorrer ao DFB Festival é uma oportunidade de praticar a criatividade, assim como atribuir técnicas e competências profissionais. “Durante as pesquisas e confecções, descobri novas maneiras de fazer moda. Estar nesse projeto com minhas colegas tornou tudo muito significativo. É uma experiência que, sem dúvida, vai contribuir para nosso currículo profissional e nos dar mais impulso para continuarmos a viver a moda no Norte do Brasil”.

Sobre o Dragão Fashion Brasil (DFB) – Em sua 26ª edição, o Dragão Fashion Brasil é realizado anualmente em Fortaleza, sendo consagrado como um dos mais renomados eventos de moda autoral do Brasil. A seletiva classificatória consiste em duas etapas.

A primeira foi a apresentação para o júri, o qual selecionou os oitos melhores projetos. Neste ano, foram classificadas instituições dos seguintes estados: Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. A última etapa é o desfile, que também será transmitido ao vivo no canal do YouTube do evento.

Fonte: UNAMA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/08:55:23

