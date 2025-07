Paraenses são escolhidos para o Dança dos Famosos; veja quem são

Foto:Reprodução | Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense vão representar o Pará na nova temporada do quadro da TV Globo, com estreia marcada para o dia 3 de agosto

Três nomes da dança paraense foram escalados para integrar a equipe técnica do “Dança dos Famosos 2025”, quadro de grande audiência do programa “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Os coreógrafos Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense vão representar o Pará na nova temporada, cuja estreia está marcada para o dia 3 de agosto. Os nomes dos artistas que participarão da disputa ainda não foram divulgados.

O anúncio da participação foi feito nesta segunda-feira (28), nas redes sociais dos próprios profissionais. Em uma das publicações mais celebradas, Linekee Ayres compartilhou a conquista com uma mensagem que resgata sua origem. “Agora é oficial: um bregueiro da periferia de Belém do Pará, do bairro do Guamá para o mundo, está no Dança dos Famosos 2025! Estou aqui para mostrar que a dança e a paixão não têm barreiras e que a periferia também brilha!”, afirmou o dançarino.

Thais Sousa retorna ao programa após participar da temporada de 2024, quando atuou como consultora técnica ao lado do também paraense Rolon Ho. Juntos, os dois contribuíram com a estreia do tecnobrega como ritmo oficial da competição. Rolon, inclusive, foi o campeão da edição de 2023 ao lado da atriz Priscila Fantin, e ficou em sexto lugar em 2022 com Jojo Todynho.

Fechando o trio paraense está Jaque Paraense, professora de educação física, dançarina e competidora premiada. Ela já conquistou dois vice-campeonatos nacionais: um na categoria solo de bachata e outro na categoria zouk profissional em dupla.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

