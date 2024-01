Paraenses se candidatam ao cargo de desgustador de chocolate

Um laboratório vinculado à UFPA em Belém abriu seleção para buscar e formar avaliadores de chocolate e cacau; entenda!

Assim como em muitos ramos da indústria, a produção de alimentos requer um intenso controle de qualidade que exige, por exemplo, a participação de pessoas dispostas a avaliar, com o próprio paladar, as características de um produto, servindo como provadores, degustadores ou avaliadores alimentares. Este, para muita gente, se trata de um “trabalho dos sonhos”, já que a pessoa estará comendo de graça.

É o que 128 paraenses pensaram quando se inscreveram na seleção aberta pelo Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (CVACBA), laboratório vinculado à Universidade Federal do Pará (UFPA), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), em Belém.

A seleção, que foi aberta no dia 25 de janeiro, teve todas as vagas preenchidas em menos de três dias. Os interessados se candidataram a vagas de avaliadores de chocolate e de cacau. O trabalho consiste em passar por um treinamento para participar da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de nibs de cacau e chocolate das regiões produtoras de cacau de várzea no Estado do Pará.

De acordo com o PCT Guamá, a seleção não exigia que as pessoas tivessem qualquer conhecimento prévio. Elas serão treinadas em reuniões semanais, uma vez por semana, no máximo por um período de 50 minutos, durante os próximos meses, até que se tornem avaliadores devidamente treinados.

O trabalho dos avaliadores consiste em fazer a análise sensorial, a qual permite identificar e definir parâmetros de qualidade dos alimentos e aceitação comercial.

O CVACBA, responsável pela seleção, atua em áreas como bioprospecção de espécies e controle de qualidade de materiais de origem vegetal, com serviços de atividade residual enzimática, análises de cacau, chocolate e derivados, entre outros. O Centro não informou se os candidatos a avaliadores de chocolate e cacau serão remunerados pelo trabalho.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/19:04:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...