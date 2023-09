Paraiba- Secretário de Comunicação de Belém mata ex-esposa e depois tira a própria vida

Secretário de Comunicação da Prefeitura de Belém na Paraiba, Betinho Barros, de 38 anos, matou a ex-esposa Kathylle de Sá Silva, de 19 -Foto: Reprodução/TV Globo

Kathylle de Sá Silva, de 19 anos, já havia denunciado o ex-marido e tinha medida protetiva contra ele; crime ocorreu na Paraíba

O Secretário de Comunicação da Prefeitura de Belém, na Paraíba, Oberto Nóbrega de Barros Oliveira, conhecido como Betinho Barros, de 38 anos, matou a ex-esposa Kathylle de Sá Silva, de 19, a tiros, e depois tirou a própria vida nesta quinta-feira (21). As informações são do telejornal JPB 1ª edição, afiliado à Rede Globo na região.

Segundo informações da polícia à emissora, Betinho Barros matou a vítima por volta das 18h na casa da ex-sogra, que está localizada no Centro de Belém. A delegada Eliane Medeiros relatou que o casal já estava em processo de separação e que o secretário já havia ameaçado a vítima outras vezes.

“No dia 13 de setembro, a vítima do feminicídio estava residindo na cidade de Guarabira, na companhia da avó, quando foi até a delegacia especializada da mulher no município e fez o registro da ocorrência, solicitando inclusive as medidas protetivas de urgência, como também manifestou desejo de representar criminalmente em virtude das constantes ameaças que e maus-tratos que vinha sofrendo pelo seu ex-esposo. E ele não aceitava a separação”, disse a delegada ao telejornal.

A medida protetiva de urgência solicitada pela vítima foi concedida pela Justiça um dia após ela ter ido à delegacia, em 14 de setembro.

Kathylle de Sá cursava direito na UEPB, no campus de Guarabira. A universidade postou uma nota lamentando a morte da jovem. “A UEPB, por meio do Observatório Bríggida Lourenço, vem a público expressar sua consternação pelo feminicídio da aluna Rayssa de Sá, do 1° período do curso de Direito do Campus III/Guarabira. Ao mesmo tempo vem prestar solidariedade à família que sofre pela perda precoce da jovem”, disse a instituição.

Em seguida, a universidade acrescentou: “Infelizmente, Rayssa é mais uma mulher que entra para uma estatística cruel, pois o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos paise com maior número de feminicídio (OMS). Rayssa é mais uma vítima do machismo”.

A Prefeitura de Belém, onde Betinho Barros trabalhava, decretou três dias de luto oficial na cidade.

