Paranaense ligado ao tráfico de armas para facções do RJ e SP é preso no Paraguai; arma capaz de derrubar aeronaves foi apreendida

Ricardo Luiz Picolotto era procurando há anos. Outros 2 brasileiros e 7 paraguaios também foram presos. 9 suspeitos foram mortos em confrontos com a polícia paraguaia.

O paranaense Ricardo Luiz Picolotto, apontado como fornecedor de armas e drogas para grupos criminosos de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (19) em Salto Del Guairá, no Paraguai, próximo à fronteira brasileira. Veja o vídeo acima.

Picolotto era foragido da Justiça brasileira e estava morando no país vizinho. Em fevereiro de 2021, quando tinha sido visto pela última vez, conseguiu escapar de um cerco da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em Assunção.

Além dele, outros dois brasileiros e sete paraguaios foram presos no país vizinho na operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Outros nove suspeitos foram mortos em confronto com as forças de segurança.

No Brasil, Picolotto é investigado por tráfico de drogas e armas. No Paraguai, ele é apontado como sócio de criminosos presos com o arsenal e o responsável pelo fornecimento de armas para o grupo.

De acordo com a investigação, o grupo, chefiado por um paraguaio, era responsável pelo tráfico de drogas para o Brasil – especialmente para organizações criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Além disso, o grupo é investigado por assassinatos de policiais brasileiros e paraguaios.

A organização se caracterizava por ações de extrema violência contra facções rivais e contra policiais, segundo as investigações.

Armas capazes de derrubar aeronaves

Além das prisões, as forças policiais apreenderam um arsenal que inclui armamento capaz de derrubar aeronaves ou perfurar a blindagem de veículos, segundo as forças policiais.

Também foram apreendidos fuzis de grosso calibre e munições para diversas armas.

Na casa onde o paranaense morava foram encontrados documentos falsos, rádios comunicadores, joias, armas, munição e coletes à prova de bala.

Na fronteira do Brasil com o Paraguai, em especial na região entre Foz do Iguaçu e Guaíra, no oeste do Paraná, a Polícia Federal (PF) reforçou a segurança com o objetivo de prender possíveis foragidos do bando.

Além disso, as forças policiais seguem com ações para destruição de locais clandestinos como pistas para aeronaves e locais às margens do Rio Paraná e outros rios na fronteira usados para transporte de armas de drogas.

Fonte: g1 PR e RPC Foz do Iguaçu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2023/12:30:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...