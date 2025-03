Paranaense morre em acidente de trânsito na BR -163 em Moraes Almeida no Pará

O veiculo colidiu com parede de pedra as margens da rodovia BR-163 (foto:Via WhatsApp/Jronal Folha do Progresso) –

Na madrugada desta segunda-feira, 3 de março de 2025, um motorista identificado como Eliseu de Lima, natural da cidade de Coronel Vivida (PR), morreu em um acidente de trânsito nas proximidades do distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), na rodovia BR-163, no Pará.

O acidente ocorreu nas imediações de Moraes Almeida, e, devido à intensidade do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O local foi isolado pela Via Brasil-BR-163, para a realização dos trabalhos periciais pelas autoridades competentes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias e a causa do acidente

