Parárraiá reúne mais de 500 mil pessoas no maior São João da Amazônia

Mais de 500 mil pessoas aproveitaram os quatro dias do Parárraiá 2025, que ocorreu no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A última noite de programação foi marcada por muita alegria e emoção do público, neste domingo (15). O evento teve shows memoráveis consagrando o maior São João da Amazônia, na festa popular realizada no estacionamento do Mangueirão. Com apoio do Governo do Estado, a programação gratuita foi um sucesso com apresentações de artistas nacionais, neste domingo, se apresentaram Joelma, Nattan, Mari Fernandez, Pablo e Rebeca Lindsay, e não faltou o brilho das belas e tradicionais quadrilhas juninas.

“Absoluto sucesso, organização fez um evento onde as pessoas puderam se divertir. A população foi de uma cordialidade e harmonia. Sem qualquer registro de incidente. Todos com espírito de São João. De diversão, alegria, forma democrática. Sem precisar pagar ingresso. E a estrutura enorme”, destacou o governador Helder Barbalho.

Helder Barbalho garantiu que o evento já está no calendário do Pará. “Agora é planejar o próximo. E a ideia é dividir o evento em mais de um fim de semana. Até para que as pessoas possam descansar um pouco. Todos puderam festejar esse bom momento da cultura paraense e junina. E teve gente que pôde ter uma renda a mais, podendo comercializar seus produtos. Sem dúvida sucesso absoluto. Tivemos dois dias em que a chuva dificultou que as pessoas pudessem curtir. Mas a população aceitou o convite para se divertir e milhares de pessoas puderam passar pelo evento com muita paz e alegria”, afirmou o governador .

As atrações da última noite de Parárraiá levantaram o público que, mais uma vez, lotou o espaço. O pintor Jardel Reis, de 41 anos, aproveitou acompanhado da esposa, da mãe e da cachorrinha Pérola.

“Eu estava aqui no primeiro dia e foi excelente. E decidimos vir hoje de novo. Até a Pérola veio. Moramos perto e decidimos aproveitar o domingo para assistir os shows. Me sinto seguro aqui, tem segurança. O evento é bem organizado. E hoje a gente quer assistir o show da Joelma”, comentou o trabalhador Jardel.

Valorização da cultura paraense

Primeira a se apresentar neste domingo, Rebeca Lindsay trouxe a mistura de diferentes estilos musicais, como tecnomelody, brega e forró. Em seguida, a cantora Joelma subiu no palco para delírio da legião de fãs que aguardavam pela paraense.

Joelma apresentou a turnê de São João 2025 com o “Arraiá Isso É Calypso”, e cantou sucessos como “Temporal” e “Voando pro Pará”, o novo single “Só Like” e outras faixas do projeto “Isso É Calypso Tour Brasil”. Ela também apresentou um bloco dedicado às músicas juninas.

‘Como eu sonhei com isso’, disse Joelma sobre a grande festa junina no Mangueirão

“Quando eu comecei a fazer show no Nordeste, durante o São João, me perguntava: Por que o meu não tem isso? Agora tem. Como eu sonhei que a nossa cultura fosse conhecida pelo Brasil. E não existem artistas sem seus admiradores”, disse Joelma.

A auxiliar administrativa Josi Dias, de 42 anos, estava ansiosa pelo show da Joelma. Ela disse que, desde que soube da apresentação, se preparou para ver uma das principais atrações da noite.

“Eu vim ano passado e agora estou aqui de novo. A Joelma faz parte da minha história de vida. Sou muito fã. Esse evento abre portas para muitas coisas. Por exemplo, para as pessoas financeiramente, que estão aqui trabalhando para ganhar o dinheiro. Ele movimenta todo o Pará”, enfatizou Josi Dias.

Encerrando as apresentações femininas da noite, Mari Fernandez desfilou seus maiores sucessos e mesclou releituras de sertanejos e forrós. A cantora foi para o meio da multidão.

Depois foi a vez de Nattan chegar para comandar a festa. O “papai do ano” trouxe a energia e animação que o público paraense conhece muito bem cantando sucessos como “Morena”, “Nunca mais” e “Última Noite”.

O artista baiano Pablo se apresentou em seguida. Astro do arrocha, o cantor conquistou a plateia com músicas românticas que o fizeram ser destaque no país.

Quatro dias de festejos e shows marcantes

O evento começou na quinta-feira (12), Dia dos Namorados, reunindo milhares de pessoas ao som de Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Os Caras do Arrocha e Carabao. Na sexta (13), o público novamente compareceu em peso para conferir os shows da renomada dupla Chitãozinho e Xororó, e, ainda, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão.

No sábado (14), foi a vez de Thiago Costa, Jonas Esticado, Léo Foguete, Lendário Rubi e Wesley Safadão agitarem as dezenas de milhares de pessoas que aproveitaram o terceiro dia do evento.

Além dos shows, o público brincou com as tradicionais quadrilhas juninas

A aposentada Natalina Matos, 62 anos, estava acompanhada do marido, João Matos, 63 anos. Os dois assistiram a apresentação da quadrilha “Renovação São João”.

“Eu acho o evento ótimo. É a primeira vez que eu venho e gostei. A gente já foi em vários arraiais pelo Nordeste e daqui está muito bom”, afirmou Natalina.

Segurança Pública

Durante os quatro dias do evento, cerca de 6 mil agentes públicos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica atuaram nas ações integradas para garantir segurança e tranquilidade à população.

Do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), os agentes realizaram, em tempo real, o monitoramento de imagens das câmeras de segurança e ficaram em contato com as equipes que estavam atuando no estacionamento e no entorno do Mangueirão, agilizando a tomada de decisão em necessidade de atendimento a qualquer intercorrência.

O público encontrou 30 pontos de controle e monitoramento, com revista pessoal, apoio de drones, câmeras de segurança e presença ostensiva de efetivo fardado nas áreas interna e externa do estádio. Além disso, teve postos de atendimento médico com suporte de hospitais estaduais e equipes do Corpo de Bombeiros.

