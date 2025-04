Parauapebas celebra 100 dias de gestão com grandes avanços na Educação

(Foto: Reprodução) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem trabalhado intensamente para fortalecer o ensino público, garantindo mais qualidade, inovação e investimentos para alunos e profissionais.

Em clima de festa, Parauapebas comemora os primeiros 100 dias da nova gestão, liderada pelo prefeito Aurélio Goiano, com uma série de conquistas na área da educação. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem trabalhado intensamente para fortalecer o ensino público, garantindo mais qualidade, inovação e investimentos para alunos e profissionais.

Em pouco mais de três meses, a Semed ampliou a busca por melhorias na educação. A equipe da secretaria, liderada por Maura Paulino, foi reforçada com a convocação de 34 professores aprovados em concurso público, que chegam para fortalecer o quadro docente. Com isso, a prefeitura reforça seu compromisso com a valorização do serviço público prestado ao município.

Outro destaque da nova gestão municipal foi o lançamento do projeto Escola Cívico-Militar, que visa promover disciplina, civismo e melhor desempenho escolar. O prefeito Aurélio Goiano destacou: “Esta iniciativa é um marco para nossa cidade, unindo qualidade educacional com valores essenciais para a formação dos nossos jovens”.

O projeto piloto está foi implantado na escola Nelson Mandela, localizada no bairro Tropical. A iniciativa visa unir a pedagogia tradicional com a disciplina e a organização militar para criar um ambiente de desenvolvimento para os alunos e a redução da violência dentro e fora das escolas.

Volta às aulas com novidades

O ano letivo de 2025 começou com força total, com escolas municipais recebendo melhorias na infraestrutura para receber os alunos com a dignidade que merecem. Além disso, os 50 mil estudantes da rede pública de ensino receberam uniformes escolares novos, garantindo igualdade e conforto.

Por falar em igualdade, a Semed também assegurou uma alimentação escolar nutritiva e diversificada para milhares de alunos e professores, priorizando a saúde e o rendimento dos alunos. “Uma merenda de qualidade faz toda a diferença no aprendizado e nós queremos garantir uma alimentação digna, no prato, para todos os alunos em todas as escolas”, reforçou a secretária Maura.

Ao todo, 70 mil refeições são servidas por dia em todas as unidades escolares da rede pública municipal. Isso inclui escolas indígenas, escolas da zona rural, pré-escolas, creches e anexos, com alimentação que vão desde o desjejum até o jantar, no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O prefeito Aurélio Goiano celebra os resultados: “Estamos apenas no começo, mas esses 100 dias mostram nosso compromisso com uma educação transformadora. Parauapebas merece o melhor, e é isso que estamos entregando”, diz o gestor municipal.

Para garantir o conforto e a mobilidade dos estudantes no trajeto para a escola, a frota de ônibus escolares foi reforçada e 11 veículos foram entregues para atender as comunidades da zona rural. Na área urbana, milhares de alunos também são atendidos pelas rotas escolares, combatendo com efetividade a evasão escolar.

O trabalho continua e os alunos da rede pública ainda vão receber um frota de transporte escolar revitalizada, com ar condicionado, vídeo monitoramento e wi-fi. Com projetos inovadores e ações concretas, a gestão municipal demonstra que a educação é prioridade em Parauapebas. A cidade segue em festa, comemorando não apenas 100 dias de trabalho, mas o início de uma nova história para os estudantes do município.

