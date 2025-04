Parauapebas comemora reconhecimento no Mapa do Turismo Brasileiro

Foto: Reprodução | A presença no Mapa é um reconhecimento da estrutura e do compromisso do município com o desenvolvimento sustentável do turismo.

Parauapebas reforça sua posição como destino estratégico no cenário nacional ao permanecer no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta oficial do Ministério do Turismo que orienta a formulação de políticas públicas, definição de investimentos e priorização de recursos federais para o setor. A presença no Mapa é um reconhecimento da estrutura e do compromisso do município com o desenvolvimento sustentável do turismo.

Para integrar esse seleto grupo, os municípios precisam atender a critérios rigorosos definidos pela Portaria nº 41, de 24 de novembro de 2021, do Ministério do Turismo, como possuir um órgão municipal de turismo ativo, dotação orçamentária específica, profissionais cadastrados no Cadastur, e um Conselho Municipal de Turismo em pleno funcionamento.

Com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, por meio do Programa Estadual de Apoio à Gestão Municipal, Parauapebas tem contado com assessoria técnica especializada para atender todos esses requisitos. A secretaria também participa ativamente dos Seminários de Regionalização do Turismo, promovendo a capacitação de seus gestores e o fortalecimento da governança turística local. O registro no Mapa tem validade anual e pode ser renovado, mantendo a cidade elegível para diversas políticas e investimentos estratégicos.

Esse reconhecimento nacional chega no momento em que a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) completa 100 dias de gestão, período marcado por planejamento, articulação institucional e ações que apontam para um novo ciclo de desenvolvimento para o município

Planejamento, inclusão e novos caminhos para o turismo

Este slideshow necessita de JavaScript.

Entre as principais conquistas está a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo (PLAMDETUR). O documento norteará a construção de políticas públicas, fomentará investimentos e ampliará a oferta de experiências turísticas em Parauapebas.

A Secretaria também promoveu a regularização do Conselho Municipal de Turismo (COMTUP), atualizando sua composição para garantir maior representatividade. Em paralelo, foram realizadas diversas reuniões com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), empresários, operadores e associações ligadas ao turismo, bem como visitas técnicas às Rotas das Águas, Carajás e do Búfalo para alinhamento de ações de reestruturação e fortalecimento das parcerias locais.

Elaboração de projetos estruturantes estão em desenvolvimento, com foco em atrações urbanas e rurais. Entre eles, estão os estudos para os parques temáticos como o Parque dos Dinossauros, o Parque Aquático, o Parque Maria Bonita e o Parque dos Vagões de Trem, além dos signos identitários: Caminhão Fora de Estrada, Trem Maria Fumaça e Mirante nas Colinas.

No campo do turismo de base comunitária, há iniciativas voltadas à valorização da produção local de mel, cacau e chocolate, além da reestruturação da Rota Indígena, em parceria com o Instituto Indígena Botiê Xikrin. A Semtur também já iniciou as tratativas juntos aos representantes comunitários do Garimpo das Pedras para desenvolver o potencial turístico do local.

Projetos para eventos estratégicos, como a Amostra Turística, concursos gastronômicos, e o resgate da FACIPA também estão em andamento. Outro avanço é o diagnóstico para implantação da Feira de Artesanato de Parauapebas, espaço que valorizará a identidade cultural do município.

Turismo inclusivo e acessível

A gestão também tem se destacado pela promoção da inclusão no setor turístico. Em parceria com a COMPED, foi oferecido um curso básico de Libras para 25 profissionais do trade turístico, entre eles colaboradores de bares, hotéis, agências, balneários e outros estabelecimentos. Em breve será ofertado o curso básico de inglês para 300 pessoas do trade turístico. As capacitações buscam preparar os serviços para melhor receber os munícipes e turistas, fortalecendo a acessibilidade e o acolhimento em Parauapebas.

Captação de recursos e articulação em Brasília

Buscando ampliar as possibilidades de investimento no setor, o prefeito Aurélio Goiano, acompanhado da secretária Francisângela Resende e sua comitiva, esteve em Brasília dia 27 de janeiro, em uma agenda institucional no Ministério do Turismo. O grupo foi recebido pelo ministro Celso Sabino, onde discutiu a captação de recursos e a formalização de parcerias para impulsionar os projetos turísticos do município. Em outras visitas institucionais ao Distrito Federal, a equipe da Semtur foi recebida pelo senador Zequinha Marinho e pelo diretor da Escola Nacional de Turismo, Marcos César Barbosa. As articulações reforçam o compromisso da atual gestão com o avanço do turismo como matriz de desenvolvimento econômico e social.

“Esses 100 dias de gestão mostram que Parauapebas está no caminho certo para se consolidar como referência em turismo sustentável e inclusivo. Estar no Mapa do Turismo Brasileiro reforça que estamos cumprindo com responsabilidade todos os critérios exigidos. Nosso trabalho é coletivo, baseado no diálogo, planejamento e amor por esta terra. Queremos um turismo que valorize nossa identidade, gere renda e oportunidades para todos”, destacou a secretária do Turismo, Francisângela Resende.

“Parauapebas tem vocação turística e estamos determinados a fazer dela um motor de desenvolvimento para além da mineração. Nossa presença no Mapa do Turismo é a prova de que estamos organizando a casa e investindo com seriedade no futuro. Em Brasília, fomos em busca de recursos para transformar sonhos em realidade. O turismo é uma nova fronteira para nossa economia, e vamos continuar trabalhando com fé, coragem e transparência para transformar o potencial da nossa cidade em desenvolvimento real para as pessoas”, ressaltou o prefeito Aurélio Goiano.

Fonte: Secom PMP/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/08:48:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...