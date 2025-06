Parauapebas: mulher furta bebidas e lençóis de motel

Na tarde desta terça-feira (24), uma guarnição da Guarda Municipal de Parauapebas recebeu informes de funcionários relacionados a um possível envolvimento de uma mulher em um furto ocorrido no Motel Absinto, localizado na cidade.

A denúncia anônima foi repassada aos funcionários do estabelecimento, os quais relataram que a suspeita havia sido vista transportando produtos para sua residência, que seriam provenientes do crime ocorrido na madrugada do dia 23 de junho (segunda-feira), por volta das 5h40.

O fato já havia sido registrado no Boletim de Ocorrência, na 20ª Seccional de Polícia Civil, às 12h28 do dia 24.

Com base nas informações repassadas, a guarnição diligenciou até o endereço citado, onde localizou a suspeita em frente à sua residência. Ao ser indagada, ela admitiu ter levado do estabelecimento alguns lençóis e litros de bebida, sem a autorização dos proprietários. Questionada sobre a existência de outros produtos, a mulher negou inicialmente, mas permitiu que a guarnição adentrasse até a sala de sua residência.

Posteriormente, a suspeita confessou ter desviado outras bebidas do motel e indicou que estavam armazenadas em uma geladeira localizada em um cômodo lateral à casa. O material subtraído foi recuperado pela guarnição no local indicado.

A mulher mencionada já consta como acusada no boletim de ocorrência registrado pelo estabelecimento, que a aponta como autora do furto ocorrido no dia 23 de junho.

Diante dos fatos, a suspeita foi convidada a acompanhar a GU até a Delegacia de Polícia Civil (Depol) para os procedimentos legais cabíveis.

