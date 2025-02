Parceria do Governo, Barcarena e Hydro proporciona construção de novo hospital

Parceria proporcionará a construção do novo Hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena. | Divulgação

Ordem de serviço para início da construção do Hospital Wandick Gutierrez foi assinada ontem, com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, acompanhados de diversas autoridades municipais e estaduais, assinaram nesta segunda-feira, 17, a ordem de serviço que dá início ao processo de construção do novo Hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena.

A construção está sendo viabilizada a partir do saldo do Termo de Compromisso que a Hydro firmou com Governo do Estado e foi depositado pela refinaria Alunorte em novembro do ano passado no Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará.

O hospital será construído na Rodovia PA-151 – entre a Travessa Santo Antônio e a Travessa Frederico Vasconcelos – terá uma área a ser construída de, aproximadamente, 8.290,00 m², composto por três pavimentos, garantindo atendimento de urgência e emergência, centro cirúrgico, salas de UTIs e a oferta de 54 leitos de internação.

“Quando a empresa é parceira como a Hydro, é amiga do governo, amiga do estado, melhorando a vida da população”, afirmou Barbalho.

Já o prefeito Ogawa citou o cuidado com as pessoas e sociedade barcarenense: “Vamos continuar empenhados para cuidar das pessoas, principalmente dos que têm menos oportunidades”, declarou o prefeito, ressaltando as parcerias estabelecidas para realizar os avanços no município. “Estou entusiasmado, com um gás novo, e todos os dias vamos trabalhar para que a nossa Barcarena fique cada vez melhor”, finalizou.

“A Hydro tem o compromisso de ser uma boa vizinha e contribuir para o desenvolvimento social e a preservação ambiental dos territórios onde atua. Acreditamos na importância da cooperação entre governos, empresas e sociedade civil para a construção de uma sociedade mais justa”, afirma Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/16:03:30

Curtir isso: Curtir Carregando...