Parceria entre Polícia Civil e Poder Judiciário permite doação de cimento apreendido

(Foto: Reprodução) – Uma iniciativa da Polícia Civil e do Poder Judiciário do Pará possibilitou a doação de cerca de 19 toneladas de cimento, apreendidas em uma operação policial.

O material, interceptado em um caminhão na Rodovia PA-151, em Abaetetuba, nordeste paraense, no último dia 16 de outubro, escondia 54 quilos de cocaína entre as sacas. A carga foi apreendida pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e, posteriormente, destinada a uma ação social na última quinta-feira (24).

O pedido de doação foi formalizado pela Denarc à Vara Criminal de Abaetetuba que, ao deferir a solicitação, direcionou 60 sacas de cimento à Organização Não Governamental (ONG) “Anjos de Patas”, também em Abaetetuba, e o restante às famílias afetadas pelo deslizamento de terra ocorrido na orla do município em 2023, provocado por erosão, que impactou 227 famílias da região.

Impacto social – A Denarc coordenou toda a logística de organização, transporte e formalização dos termos de doação. Foram entregues à ONG e à Defesa Civil de Abaetetuba, que distribuirá o material às famílias atingidas, 384 sacos de cimento, com um peso estimado em 19 toneladas.

“Essa doação representa mais que uma simples destinação de material apreendido. É a prova de que o trabalho da Polícia Civil vai além do combate ao crime. Buscamos também um impacto positivo na comunidade. Transformar uma carga, que seria utilizada para atividades criminosas, em um recurso para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e uma instituição que cuida de animais abandonados, é uma conquista que nos enche de orgulho”, afirmou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.

A ação demonstra o empenho das instituições em dar uma destinação social e responsável aos bens confiscados em operações policiais, reforçando o compromisso com a justiça social e o apoio à população. A ONG “Anjos de Patas”, que acolhe mais de 400 animais, entre cães e gatos, utilizará o material para melhorar suas instalações, promovendo melhores condições para os animais sob seus cuidados.

“O trabalho da Polícia Civil e do Poder Judiciário vai além de combater o crime. Transformar adversidades em apoio à comunidade mostra que, além da segurança, também promovemos a cidadania e o bem-estar social”, concluiu o delegado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/14:50:18

